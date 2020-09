Pour faire la promotion d’un article, d’un nouveau lancement de produit ou d’une actualité sur une entreprise, il existe différents leviers marketing. L’un d’entre eux et qui ne saute pas forcément aux yeux est la signature d’email. De nos jours, avoir une belle signature email avec une photo, un intitulé de poste clair ou encore des CTA efficaces est important. Il existe pour créer une signature d’email qui « claque » un grand nombre d’outils.

Parmi ces derniers, on peut citer Scribe. Avec cet outil, l’idée étant de transformer une signature de mail « banale », en un levier marketing pertinent ! Pour cela, Scribe ajoute des CTAs et bannières à la signature afin d’augmenter les ventes et la notoriété d’une marque. Un outil pratique pour les agences de marketing et les équipes souhaitant exploiter le potentiel de ce levier.

Une signature email qui convertit

Scribe est un outil qui permet de créer diverses signatures en fonction des différents départements d’une entreprise, afin de promouvoir des CTAs et bannières différents en fonction des services. Pour chaque signature, il est possible d’ajouter des collaborateurs. Scribe intègre un constructeur de signature email très simple à utiliser, dans lequel il faut compléter : son nom, prénom, photo de profil, intitulé de poste, numéro de téléphone, adresse, site web et enfin ajouter au choix un CTA, une bannière ou encore une bannière spéciale COVID-19.

Dans les CTAs, il est par exemple possible d’ajouter les liens vers des réseaux sociaux et de personnaliser ces derniers en modifiant la couleur de l’icône. Sur les bannières, un lien est ajouté afin de convertir les personnes recevant les emails. Avant que la signature ne soit live, il est possible de prévisualiser son apparence ! Une fois que cette dernière est parfaite, il suffit de copier/coller le code dans le fournisseur d’email utilisé ou bien de synchroniser automatiquement cette dernière dans Gmail. La signature est appliquée à tous les collaborateurs ajoutés dans le département.

Des campagnes marketing personnalisées

Scribe permet également de créer des campagnes marketing, qui mettent à jour automatiquement les CTAs et bannières en fonction de l’actualité de l’entreprise et du moment.

Enfin, Scribe offre également des statistiques sur les performances des différentes signatures email, via l’onglet Analytics. Ainsi en fonction de chaque département, sur une période donnée, il est possible de voir ce qui a le plus fonctionné et les performances de tous les liens inclus dans la signature (photo, site, CTAs…).

Scribe est un outil payant accessible à vie à partir de 39 dollars.

Pour 39 dollars au lieu de 288 dollars, il est possible de bénéficier de 5 licences. Pour 78 dollars, 10 licences et enfin pour 117 dollars, 20 licences.

