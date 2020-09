Les feuilles de calculs, les tableurs ont l’avantage d’être faciles à utiliser. Cependant, au fur et à mesure, il faut parfois ajouter d’autres fichiers, déplacer les données vers un CRM etc. Pour simplifier ces tâches, il existe des outils permettant de combiner diverses sources de données, pour qu’elles correspondent au format requis.

Dropbase transforme des fichiers de données hors ligne, comme un fichier CSV, Excel, Google Sheets ou encore JSON en base de données en quelques clics. Un outil pratique pour les data scientists par exemple, qui permet d’améliorer la qualité des données et éviter les envois de fichiers Excel par exemple par mail.

3 étapes simples pour passer d’un CSV à une base de données en ligne

Une fois sur Dropbase, il faut dans un premier temps créer un nouveau projet et le nommer. Dans un dossier, il est possible d’avoir plusieurs pipelines, et importer plusieurs données. Pour importer un document, il est possible de le faire depuis une URL ou bien de glisser un fichier directement dans Dropbase, puis cliquer sur le bouton « Next ». L’outil prend en charge les fichiers au format .csv, .json, .xls et. xlsx.

Ensuite, un aperçu des données est affiché sur la droite. Sur la gauche de la fenêtre, il est possible d’ajouter des étapes de traitement. Si les données sont déjà nettoyées et traitées, il suffit de les exporter vers la base de données. Si ce n’est pas le cas et que par exemple le nom d’une colonne doit être changé, ou que le format d’une colonne, doit être modifié, il est possible de le faire directement depuis Dropbase. Une étape de traitement est ainsi créée et ajoutée. Des fonctions personnalisées (Python ou SQL) peuvent également être créées.

La dernière étape consiste à exporte les données. Il faut ainsi choisir si les données sont exportées dans une base de données, ou bien à un endpoint. Dans le cas d’une base de données, il faut choisir, ajouter ou créer une base de données. Pour le endpoint, une URL est obtenue pour accéder aux données. Dropbase permet également de télécharger le code en Python.

Enfin, les base de données peuvent être consultées directement dans Dropbase. Il est possible de les tester pour vérifier qu’elles sont en ligne, voir les détails ou encore créer une API REST, il suffit pour cela de générer une clé.

Dropbase est un outil freemium. Une version gratuite est proposée permettant de créer 3 projets, gérer 1 base de données et offrant une limite de 100 000 lignes. Ensuite, deux offres payantes sont proposées, l’une à 19 dollars, l’autre à 49 dollars.