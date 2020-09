Si le marketing est une discipline en constante évolution, force est de constater que l’on observe des mutations très rapides de ces composantes, à mesure que bougent les technologies, les pratiques et les usages. Le marketing automation est l’une des sous-branches qui oblige les professionnels à continuellement remettre en question leurs certitudes, à maintenir un haut niveau d’exigence en matière de formation, mais également à s’insérer dans les carrefours professionnels d’échanges d’informations.

Dans cette logique, depuis 5 ans, Webmecanik, propose aux professionnels du marketing B2B de se réunir à AutomationDay, une journée pour échanger autour des bonnes pratiques et des dernières tendances sur le marketing automation, entre conférences, ateliers et networking. Un événement qui se déroulera le 6 octobre sur un format 100% en ligne et gratuit, un choix adapté dans le contexte actuel.

“Avec AutomationDay, nous souhaitons réunir tous les acteurs du marketing digital au sens large. Qu’ils soient agences ou annonceurs, AutomationDay est l’événement qui permet de parler, d’échanger et de cultiver autour de tous les sujets liés au marketing digital, l’inbound marketing, le marketing automation.”

– Stéphane Couleaud, fondateur & président de Webmecanik.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et les participants auront la chance de pouvoir suivre notamment les conférences de Grégoire Gambatto, CEO et Co-fondateur de Germinal, Alix Gauthier, Co-fondatrice et COO d’Explora Project ou encore Angélique Gérard, Directrice de la relation abonné du Groupe Iliad.

La journée s’articule autour d’ateliers aux thématiques plus spécialisées où les inscrits pourront interagir avec des spécialistes comme Michel Brébion (CEO de Winbound) sur la digitalisation du marketing et de la démarche commerciale en industrie mais aussi Grégory Saccomani (responsable marketing et communication chez Axys Consultant) sur le déploiement d’une stratégie d’inbound recruiting ou encore Grégory Coste qui présentera 16 idées de lead magnet B2B pour convertir des inconnus en prospects qualifiés.

AutomationDay 2020

Programme : 4 conférences, 12 ateliers, et plus de 15 intervenants

Quand : le mardi 6 octobre

Tarifs : gratuit

Où : événement 100% en ligne

S’inscrire : https://www.automationday.fr/