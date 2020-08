Obtenir des retours d’utilisateurs est essentiel pour améliorer son produit ou son service. Cependant, la récolte de ces feedbacks n’est pas toujours évidente. En effet, utiliser des jauges ou des notes allant de 1 à 5 est complexe, car il est parfois difficile de faire la différence entre un 4 et 5. Poser des questions trop ouvertes, ne guide pas forcément les utilisateurs, qui au final n’oseront pas exprimer ce qu’ils ressentent.

Pour résoudre ce problème, Max Stoiber et quatre amis a lieu ont eu la bonne idée de lancer Feedback Fish. Pour la petite histoire, ces 4 amis ont fait naître le projet en un weekend seulement. Ils ont toujours eu envie de travailler ensemble, mais n’ont jamais trouvé le temps. Feedback Fish a ainsi été lancé il y a quelques semaines et a été élu Produit du Jour, sur Product Hunt. L’idée leur est venue simplement. Ils ont tous construits des produits auparavant, cependant obtenir les retours est difficile.

Des retours à faire facilement sur n’importe quel site !

Feedback Fish est un widget très simple et discret, s’intégrant à n’importe quel site. Comme on peut le voir ci-dessous, les utilisateurs peuvent rapporter un problème, suggérer de nouvelles idées ou tout simplement envoyer un feedback plus précis ou poser une question.

Avec Feedback Fish les utilisateurs sont guidés, en fonction de ce qu’ils ont envie de faire. Ils sélectionnent l’une des trois icônes et écrivent ensuite ce qui leur passent en tête ! À chaque fois qu’un feedback est envoyé, un mail est envoyé et il est possible de consulter l’ensemble des feedbacks via un tableau de bord.

Feedback Fish est un outil freemium. La version payante permet d’intégrer le widget et obtenir 25 feedbacks. Pour 10 dollars par mois, il est possible d’obtenir un nombre de feedbacks illimité !