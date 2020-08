Vous envisagez de créer prochainement votre site web et vous recherchez les meilleures options pour attirer un maximum de visiteurs ? Pour y parvenir, il est primordial de connaître le design adapté à votre activité ou votre société. Quelques notions de développement web vous aideront à avancer dans votre projet.

La méthode de responsive web design

Il s’agit d’un concept permettant à votre site de s’adapter à différentes tailles d’écran. La résolution d’un appareil diffère selon la largeur de son écran, ce qui peut modifier l’affichage du site. Un écart très important se distingue entre la résolution d’un ordinateur, d’une tablette et d’un téléphone mobile.

La technique responsive est conçue pour donner un même affichage du site sur ces différents appareils. Le contenu reste identique sur les écrans malgré leur taille variée. Ainsi, les onglets et les photos seront aussi ajustés.

Pourquoi créer un site web responsive ?

Cette méthode offre plus de satisfaction aux internautes grâce à sa polyvalence. Actuellement, l’utilisation de mobiles pour s’informer et effectuer des recherches augmente à grande échelle. Le concept responsive régulièrement réalisé en agence de développement web, comme 69pixl à Lyon vous permettra d’accroître significativement votre potentiel de vente.

Par ailleurs, le plus puissant moteur de recherche et le réseau social le plus populaire (Google et Facebook) requièrent l’utilisation de cette méthode. Elle permet aussi de n’avoir qu’un seul site web à gérer tout en offrant une possibilité d’accès depuis divers navigateurs.

Quelle différence entre le concept responsive et adaptatif ?

Les deux termes peuvent souvent être confondus en raison de leur liaison. En effet, il est possible qu’un site soit créé à la fois en responsive et en adaptatif. Plusieurs sites présentent donc la composition des deux méthodes. Toutefois, un point permet de les distinguer.

Le site adaptatif s’affichera correctement sur des largeurs spécifiques définies dans le développement web. Par contre, un site responsive démontre une flexibilité par rapport à la largeur de l’écran selon le type d’appareil de l’internaute.

Le concept de mobile-first en développement web

Comme son nom l’indique, un site mobile-first vise à mettre en avant le téléphone mobile et les appareils à écran réduit. Il s’agit d’une conception qui considère les conditions d’un petit écran et qui nécessite un travail plus délicat.

Les fonctionnalités et l’affichage du contenu pour ordinateur ne s’accordent pas toujours à celles du petit écran. Le design mobile-first offre une apparence bien aérée tout en incluant l’essentiel du contenu. Il nécessite ainsi une bonne classification des informations durant le processus de développement web du site.

Quels avantages et inconvénients pour le mobile-first ?

Un site web mobile-first assure une utilisation optimale pour ceux qui sont adeptes du téléphone mobile. Grâce à son apparence réduite, il permet d’afficher en premier lieu une vue globale du contenu. Le temps de chargement des éléments requis pour le site est réduit.

Cependant, le design demande un effort et un temps beaucoup plus important. Il nécessite plus de professionnalisme et de maîtrise en matière de développement web. La création d’un site mobile-first peut engendrer une dépense considérable et requiert ainsi un budget plus élevé (d’autres conseils ici).

Les critères de choix de la conception d’un site web

Ces notions peuvent déjà indiquer le concept idéal pour la création du site web de votre entreprise. Il reste à préciser que le choix dépend aussi de vos besoins et de la demande de votre clientèle. Vous devez savoir si vos clients sont plus à l’aise sur un téléphone ou un ordinateur.

Vous devrez également voir quel concept correspond le plus au budget que vous avez prévu pour la création de votre site.