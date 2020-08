YouTube est le second moteur de recherche derrière Google. Sur cette plateforme on trouve des millions de contenus : vidéos, tutoriels, musiques, clips, playlists, interviews etc. YouTube est une vraie mine d’or ! Pour ceux qui passent leur temps sur YouTube et notamment à écouter de la musique et des playlists, un outil comme 4K Video Downloader s’avère très pratique !

4K Video Downloader est un logiciel, disponible sous macOS, Windows et Linux, permettant de télécharger des vidéos, playlists et sous-titres depuis YouTube, mais également, Facebook, TikTok ou encore Vimeo. Que vous soyez connecté à Internet ou non, il est ainsi possible de profiter de vos titres et playlists préférés facilement.

Télécharger une playlist YouTube facilement grâce à 4K Video Downloader

Grâce à 4K Video Downloader, il est possible de télécharger facilement une playlist YouTube. Sur YouTube, il existe de nombreuses playlists. Ces dernières sont composées de plusieurs vidéos autour d’un sujet commun, et sont mises en lecture automatique, les unes après les autres. Pour télécharger une playlist, il faut ouvrir 4K Video Downloader. Ensuite, copiez le lien de la playlist et cliquez sur “Paste Link” dans 4K Video Downloader.

La pop-up suivante va apparaître.

Pour obtenir la playlist dans son intégralité, il suffit de cliquer sur “Download Playlist”. Ensuite, sélectionnez la résolution : 720p, 1080p, 4K et le format : MP4, FLV, MKV, 3GP, M4A, OGG. Lancez le téléchargement en cliquant sur “Download”. Attendez que le téléchargement se termine et profitez des différents titres de la playlist !

TÉLÉCHARGER UNE PLAYLIST

Les autres fonctionnalités de 4K Video Downloader

En plus de permettre le téléchargement de playlists, cet outil permet de télécharger facilement, grâce à un copier/coller, les annotations et sous-titres de vidéos YouTube. Une fonctionnalité pratique si l’on préfère lire que regarder, notamment pour les tutoriels ! Les vidéos peuvent être téléchargées dans diverses résolutions : en HD 1080p, HD 720p, 4K et 8K.

Comme dit plus haut, 4K Video Downloader permet d’obtenir les vidéos et audios d’un grand nombre de plateformes parmi lesquelles : Vimeo, TikTok, SoundCloud, Flickr, Facebook, Instagram, DailyMotion, Likee Timblr, ou encore les streams de Twitch.

Si vous êtes abonné à des chaînes ou playlists privées, 4K Video Downloader, permet de télécharger ce contenu, sans avoir besoin de s’abonner. Cet outil permet également de télécharger des vidéos 3D et 360°.

Via 4K Video Downloader, il est possible de contourner les géo-restrictions, en se connectant facilement à un proxy et en accédant aux contenus bloqués. Enfin, la fonction Mode Intelligent, permet d’activer des paramètres par défaut, à un téléchargement et de conserver ces derniers pour les téléchargements suivants. Par ailleurs, le téléchargement de vidéos peut également se faire sur Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+.

Télécharger gratuitement une playlist YouTube via 4K Video Downloader

4K Video Downloader est un outil gratuit. Cependant, pour profiter de fonctionnalités dites premium, il est possible d’acheter une licence personnelle, valable à vie et sur trois ordinateurs pour seulement 14,40 euros. Cette licence permet ainsi de télécharger des playlists de manière illimitée, tout comme les chaînes et sous-titres. Aucune publicité n’est diffusée, et des options d’abonnement aux chaînes sont proposées.