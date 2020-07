Lorsque l’on fait des campagnes d’emailing, l’objectif numéro un est que le mail atteigne bien la boîte de réception des destinataires. Cependant, parfois, des problèmes de délivrabilité arrivent et viennent entacher la réputation d’un expéditeur. Pour faire face à cela, il existe diverses solutions.

SocketLabs est une solution polyvalente pour l’envoi d’emails transactionnels et marketing. L’objectif de SocketLabs est de faire en sorte que les mails envoyés arrivent dans la boîte de réception des destinataires. Pour cela, la solution propose une combinaison de technologie et d’expertise pour s’assurer de la bonne délivrabilité des mails.

Des informations en temps réel

Le tableau de bord des performances offre une vue complète de l’activité des mails. Des informations sur le serveur ou encore la possibilité d’ajouter un nouveau serveur sont accessibles. Des informations sur le volume envoyé, les ouvertures, les clics, les messages qui n’ont pas été délivrés etc, sont également disponibles. Il est possible de configuration de manière personnalisée des graphiques pour obtenir les informations en fonction d’une période de temps précise.

StreamScore Detail Report offre un aperçu de l’impact des pratiques d’envoi sur la délivrabilité des e-mails et la réputation de l’expéditeur. 4 données sont prises en compte : échec d’envoi du mail, mail bloqués, placements en spam et plaintes des destinataires. De cette manière il est possible d’améliorer les résultats pour les campagnes suivantes. Des rapports supplémentaires sont proposés afin d’aller plus en détails dans l’analyse. Par exemple, le rapport traitant de l’échec des envois, ne donne pas seulement le taux d’échec, mais aussi pourquoi le mail n’a pas été envoyé.

L’onglet “For Developers”, donne accès à tous les identifiants et paramètres pour l’envoi, le suivi et la gestion des mails.

L’onglet Email Marketing Center est divisé en trois sections :

Gestion des listes, pour gérer les différentes listes et destinataires SocketLabs permet également de créer des formulaires personnalisés

Création de contenus, c’est ici que la création des mails a lieu. Il est possible d’utiliser l’outil en drag and drop. Ensuite, vient le moment de paramétrer les campagnes et de programmer les envois etc

Rapports : cet onglet est particulièrement utile pour comprendre l’engagement des destinataires

Pour finir, l’onglet “Configuration” permet de modifier et gérer les fonctions d’envoi et d’authentification importantes comme les paramètres DKIM, les paramètres des serveurs, les domaines etc.

Une remise pour un accès à vie à SocketLabs via Appsumo

Mis en avant sur Appsumo, SocketLabs est proposé à plusieurs tarifs intéressants et à vie. L’offre Single à 69 dollars au lieu de 300, permet d’envoyer 25 000 mails par mois, de bénéficier d’un nombre illimité de contacts et de profiter d’une adresse IP sécurisée et whitelistée. La formule Double affichée à 138 dollars au lieu de 600 dollars offre les mêmes fonctionnalités et permet d’envoyer 50 000 emails par mois. Enfin, Multiple affiché à 207 dollars au lieu de 900 permet d’envoyer 75 000 emails par mois, et de profiter la fonctionnalité StreamScore Detail Report.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.