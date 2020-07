Au travers de ce programme baptisé Transformation Digitale des Organisations (TDO) de 17 jours, emlyon business school met en perspective les mutations actuelles que traversent les entreprises. Ce certificat de 119 heures est destiné aux dirigeants et aux managers qui souhaitent se former à la transformation digitale pour acquérir des méthodes de pilotage et développer un leadership transformateur. Jean-Philippe Timsit est le directeur de ce programme depuis plusieurs années. Il nous en dit plus sur son contenu.

À qui est destiné le programme TDO ?

Si je devais résumer et catégoriser nos différents publics, je dirais qu’au sein du certificat Transformation Digitale des Organisations, nous formons trois types de personnes distincts :

les dirigeants qui veulent transformer leur entreprise. Généralement, ils décident de se former, car ils n’ont pas du tout de culture du numérique. Ils n’en connaissent pas les codes et ont besoin de comprendre l’environnement du digital pour gagner en légitimité et transformer leur entreprise par la suite. Ils cherchent à comprendre l’évolution du marché. Leur objectif est d’être capables à la fin de la formation d’insuffler la culture du digital auprès de leurs équipes.

le manager qui souhaite changer de carrière et découvrir le monde du numérique parce qu’il se rend compte que le marché sur lequel il travaille est en train d’évoluer. Ces apprenants sont à la recherche de nouvelles compétences pour faire grimper leur entreprise ou tout simplement pour changer de métier, au sein de son entreprise toujours, mais avec un volet plus approfondi sur la partie digitale.

l’intrapreneur ou le manager qui cherche l’aventure et qui souhaite évoluer au sein de son entreprise. Il a parfaitement compris qu’une modification des méthodes de production était en marche et il décide d’approfondir en rejoignant le certificat TDO. Un profil ambitieux qui arrive déjà avec une base de connaissances et qui est là pour les approfondir et devenir un véritable évangélisateur du numérique au moment de son retour en entreprise.

les personnes en reconversion sont également très présentes dans ce certificat. Leur secteur d’activité est en train de disparaître, leur métier n’a pas beaucoup d’avenir et ils souhaitent en découvrir de nouveaux ou pourquoi pas même inventer le leur. L’évolution rapide des nouvelles technologies implique une évolution des métiers et nos apprenants en sont totalement conscients.

Comment se déroule le programme ?

Comme c’est un programme destiné aux professionnels et non aux étudiants classiques, la formation Transformation Digitale des Organisations a lieu environ 3 jours par mois pendant 5 mois. Des promotions de 25 personnes se succèdent chaque année. Nous avons essayé d’échelonner le parcours dans le temps pour faciliter la vie à nos apprenants et leur permettre de jongler avec leurs obligations professionnelles tout en conservant un rythme régulier à l’emlyon business school.

À la fin de ce certificat, les dirigeants et les managers doivent avoir acquis deux niveaux de compétences : celles dites “longues” et d’autres dites “courtes”. C’est clairement le reflet du programme qui fonctionne avec deux dynamiques : les compétences de fond, notamment sur du pilotage de projet digital et les compétences sur des sujets précis, comme le big data, le marketing digital, ou encore l’intelligence artificielle.

Cette formation en deux temps permet aux apprenants d’acquérir les pré-requis nécessaires pour comprendre et appréhender les nouveaux métiers du numérique et comprendre comment diffuser une culture du digital au sein de leur entreprise. La compétence longue consiste à produire un travail de réflexion tout au long du programme. Un travail par ailleurs soutenu à la fin du certificat TDO.

Quels bénéfices une entreprise peut-elle retirer de cette formation ?

L’entreprise a tout à gagner. Si son dirigeant ou un manager revient avec des compétences digitales et la capacité de mener à bien des projets liés au numérique, cela peut tout changer pour l’avenir de l’organisation. C’est généralement le cas. Lorsque nos apprenants reviennent dans leur entreprise, ils procèdent à une refonte majeure des process. Ils peuvent par exemple revoir les méthodes de production, améliorer la communication interne avec des outils adaptés ou faire basculer le département marketing sur des sujets digitaux.

Ils deviennent surtout des évangélisateurs et c’est là l’objectif premier. Diffuser une culture du digital au sein de l’entreprise pour devenir un moteur de changement et contribuer à révolutionner les méthodes internes. Parfois nous révélons le potentiel d’un collaborateur, d’autres fois des intrapreneurs se révèlent au cours de la formation. Bref, l’entreprise ne peut qu’être gagnante en envoyant son dirigeant ou ses managers au sein de certificat Transformation Digitale des Organisations.

Pourquoi un dirigeant doit-il être au fait des enjeux du digital ?

Je suis convaincu que l’impulsion de la transformation digitale d’une entreprise vient systématiquement du comité de direction. Même si l’idée peut être portée par un collaborateur qui ne fait pas partie de la direction, les dirigeants doivent être convaincus de son utilité pour l’enclencher. On observe depuis de nombreuses années que la transformation doit émaner des dirigeants pour qu’elle soit une réussite.

C’est une question de culture. Les ressources allouées à cette transformation digitale dépendent également de la volonté du dirigeant. S’il est convaincu de son utilité et qu’il en connaît les enjeux, le projet se déroulera beaucoup plus rapidement. C’est là tout l’intérêt que je vois à former les dirigeants d’entreprise. Ils permettent d’accélérer les processus de changement.

Le digital permet aux entreprises d’être plus agiles, plus performantes et de mieux connaître et analyser ses clients. La transformation de l’entreprise a également des objectifs internes, notamment au niveau du bien-être des salariés. En faisant évoluer votre société dans ce sens, vous ne leur donnerez plus l’impression de travailler dans une entreprise de dinosaures, sinon le risque serait de les perdre.