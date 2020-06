Êtes-vous prêts à relever le challenge de l’innovation entrepreneuriale ? C’est ce que vous propose emlyon business school avec le Mastère Spécialisé® Entrepreneuriat & Management de l’Innovation (MS EMI). En rejoignant cette formation, vous embarquez pour une aventure de 13 mois entre Boston, Shanghai et Lyon. Plus qu’un programme académique classique, ce Mastère Spécialisé est un véritable passeport vers l’emploi.

Se former à la réalité et aux évolutions de notre société

Il y a le contenu et il y a la forme. Le véritable point fort de ce parcours réside dans sa pédagogie innovante. Comme l’explique Olivier Cateura, directeur des programmes MS & Msc : “le Mastère Spécialisé Entrepreneuriat & Management de l’Innovation, permet de construire et développer des compétences nouvelles en design thinking, digital disruption, business development, open-innovation ou lean start-up, en phase avec les attentes des marchés et des entreprises”.

L’entrepreneuriat et l’innovation sont deux traits forts, inscrits dans l’ADN de la génération Y et de la génération Z. Alors que l’innovation est au cœur des sociétés, depuis plusieurs années, nous observons une augmentation du nombre de créations d’entreprises en France. En 2019, plus de 815 000 entreprises ont vu le jour sur notre territoire. C’est 17,9% de plus qu’en 2018 (691 283). On sait que la mise en oeuvre du statut d’auto-entrepreneur il y a plus de 10 ans et l’uberisation de l’économie dopent ces chiffres au sein de notre économie.

Pour appréhender ce monde de l’entrepreneuriat semé d’embûches, vous devez absolument avoir un bagage solide. C’est justement ce que vous propose emlyon au cours de cette formation au sein de laquelle vous découvrirez des méthodes de travail agiles pour conduire vos projets. Design Thinking, méthode Agile, Toolkit de l’innovateur, coding, ou autres tableaux Scrum et tableaux Kanban n’auront plus de secrets pour vous.

Prendre part à l’innovation pour imaginer le monde de demain

Ce programme labellisé par la Conférence des Grandes Écoles est accessible aux étudiants titulaires d’un M1 ou d’un M2. Durant 13 mois, dont 6 de mission professionnelle, vous découvrirez le monde passionnant du numérique de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Vous peaufinerez vos connaissances sur le family business, l’entrepreneuriat social, ou encore le management stratégique des nouvelles technologies.

Rejoindre emlyon, c’est décider de faire partie d’une communauté de 32 000 diplômés à travers le monde. Avec ses 1 600 entreprises partenaires, l’emlyon affiche un taux d’insertion professionnelle de 90% en moins de six mois après la fin du programme. L’école est par ailleurs classée 34ème au palmarès mondial de l’employabilité (THE 2018).

Il n’y a qu’un pas entre l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat

Le MS® EMI permet d’acquérir les clés de l’entrepreneuriat et de l’innovation que vous souhaitiez monter votre boîte ou non. C’est une dynamique, celle de l’intrapreneuriat, nécessaire à l’esprit des travailleurs du monde dans lequel nous vivons. Il faut être à l’initiative, être capable de mener à bien des projets de A à Z et c’est justement sur ces différents aspects que le MS® EMI vous permettra de monter en compétences.

Comme aime le rappeler Olivier Cateura: “que vous soyez docteurs, ingénieurs, économistes, juristes ou gestionnaires, le MS® Entrepreneuriat & Management de l’Innovation, vous donnera les clés pour réussir des projets innovants et durables au cœur d’un monde en pleine transformation. Devenez un “early maker”, rejoignez-nous à emlyon business school !”. Préparez-vous à vivre une aventure humaine forte et à relever des défis pour mieux appréhender le monde de demain.