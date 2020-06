Au quotidien, il existe un grand nombre de tâches récurrentes. À ces dernières viennent parfois s’ajouter les nombreuses demandes des clients. Parfois, l’aide d’un assistant serait la bienvenue afin de gagner du temps et se concentrer sur certaines tâches.

Malcom! est l’assistant idéal. Malcom! propose une suite d’outils qui améliore la manière dont les utilisateurs s’engagent avec une marque en ligne. Un outil qui se veut être une alternative à Intercom ou encore TypeForm. Malcom! facilite ainsi le quotidien des services clients et des entreprises qui souhaitent automatiser l’expérience client et booster leur productivité.

Les utilisateurs sont autonomes dans leurs recherches

Pour faire simple, Malcom! évite une perte de temps à rechercher la réponse à une question d’un client, rechercher un article ou encore évite la répétition de tâches monotones. Il transforme les tâches récurrentes en formulaires et en parcours client complet. L’outil est disponible 24h/24, 7j/7, afin que les utilisateurs puissent trouver ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Cet outil permet ainsi de gérer facilement la FAQ d’un site et les différents flux de travail, pour que les utilisateurs obtiennent les réponses à leurs questions.

Par exemple, Malcom peut être utilisé pour créer la base de données RH d’une entreprise et ainsi répondre facilement aux questions des employés. Il peut également servir à un site e-commerce qui explique les livraisons, les frais, le fonctionnement d’un produit etc.

Malcom! est divisé en deux parties : la création de contenu et la mise en avant de ce dernier. Pour la création de contenu, il faut répondre aux différentes questions de la FAQ, télécharger des ressources et construire les workflows. Ces derniers peuvent prendre la forme de formulaire automatisés, d’enquêtes ou encore de questionnaires permettant d’obtenir des informations sur les clients par exemple.

Un outil pour automatiser les tâches les plus récurrentes

Malcom propose des templates de workflows. Il est également possible de dupliquer des workflows existants ou encore d’en créer from scratch. La création de ces derniers est assez simple et se fait avec un outil en drag & drop. Une grande personnalisation des workflows est proposée. Lorsqu’un workflow est complété, il est possible d’envoyer des mails ou de recevoir une notification pour indiquer que ce dernier est terminé.

Toutes les versions d’un workflow sont conservées. Une fonctionnalité pratique si besoin de modifications ou revenir à une version précédente. Enfin, les flux de travail peuvent être intégrés avec plus de 1 000 applications tierces comme DropBox, Zendesk, Mailchimp et bien d’autres. Pratique pour par exemple récolter les réponses collectées et les intégrer à un CRM.

Les réponses fournies peuvent être notées par les utilisateurs afin d’améliorer ces dernières, si besoin !

Ensuite, le contenu créé est mis en avant auprès des utilisateurs. Ce dernier peut être intégré directement à un site ou bien sur un site dédié hébergé par Malcom!.

Malcom! propose plusieurs possibilités pour mettre en avant le contenu : fenêtre flottante, du contenu superposé ou encore pleine page.

Enfin, Malcom! offre un tableau de bord complet afin de suivre les flux de travail et les différentes automatisations développées.

Un outil accessible à vie pour moins de 50 dollars

Malcom est un outil payant. Mis en avant sur Appsumo, il est possible de profiter de l’outil à vie, avec un nombre illimité de FAQ, d’articles, de workflows pour seulement 49 dollars.

L’offre Single à 49 dollars permet de profiter d’une instance, à savoir “une collection de FAQ et/ou de flux de travail connexes que vos utilisateurs verront et avec lesquels ils interagiront, ainsi qu’un ensemble d’outils de gestion que vous et d’autres membres de votre de votre équipe utiliserez.” Pour avoir deux instances, il faut sélectionner l’offre Double. Enfin pour profiter de 3 instances, il faudra payer 147 dollars, avec l’offre Multiple.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.