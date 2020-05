Guidée par le baromètre des métiers de la communication, l’école de communication SUP’ DE COM prépare ses élèves aux métiers de la communication d’aujourd’hui et de demain en ajustant ses programmes. L’objectif ? S’aligner en temps réel sur les attentes de recruteurs chez l’annonceur et en agence.

Les attentes des annonceurs et des agences changent chaque année

Pour résumer la situation actuelle concernant les attentes des recruteurs en agence et chez l’annonceur, difficile de nier que la compétence prioritaire reste le digital. Il semble devenu impossible de composer sans sa maîtrise. D’ailleurs, les annonceurs privilégient les compétences rédactionnelles alors que les agences misent aujourd’hui davantage sur la maîtrise des outils numériques.

Le baromètre des métiers de la communication nous fournit aussi d’autres informations précieuses concernant ce que recherchent les recruteurs, comme les postes les plus en tension, les méthodes de recrutement ou l’expérience requise.

Les chef.fe.s de projet sont très recherchés dans le secteur de la communication tout entier, mais les rédacteurs, les graphistes et les consultants plus généralistes en communication ont la cote côté agences.

Mais comment les jeunes talents sont-ils recrutés généralement ? Il semblerait bien que ce soit le réseau qui demeure encore et toujours (et de loin) le tout premier canal de recrutement, en agence comme chez l’annonceur.

Les jeunes talents récemment diplômés ont également plus de popularité auprès des recruteurs qu’il y a plusieurs années.

Toutes ces nouvelles attentes des agences et des annonceurs concernant les jeunes diplômés en communication vous ont déjà été présentées et il semblait important de rappeler qu’afin de former efficacement les jeunes professionnels de la communication à ce marché évolutif, SUP’ DE COM ajuste en permanence son programme. Répondre à la variation de ce baromètre passe notamment par des mastères sans cesse revisités, l’alternance qui s’impose et des matières qui apparaissent.

Les étudiants peuvent par exemple accéder à l’alternance dès le Bachelor Responsable de Communication, tandis que les étudiants du Mastère Professionnel Manager de la Communication en profitent par nature. Même les étudiants en BTS Communication profitent d’un programme adapté au fur et à mesure des évolutions, prenant en compte à la fois le référentiel imposé par l’Éducation Nationale et les dernières attentes des recruteurs du milieu de la communication.

Chacun de ces programmes se voit réévalué et optimisé tous les ans selon les insights apportés par le baromètre des métiers de la communication.

Les programmes s’adaptent aux évolutions des attentes : découvrez le Mastère Professionnel Manager de la Communication

Comme tous nos programmes mais davantage encore en raison des hautes perspectives qu’ont ses diplômés après quelque années d’expérience, le Cycle Mastère Professionnel Manager de la Communication se caractérise par son évolution adaptée constamment aux attentes des recruteurs.

Accessible à partir du niveau Bac+3 en communication et/ou en marketing, ce cursus s’adresse en particulier aux étudiants souhaitant acquérir une spécialisation en communication stratégique de niveau Bac+5.

Plus spécifiquement, ce mastère est idéal pour les futurs professionnels de la communication qui visent des postes de Directeur.trice de la Communication, de Responsable Marketing & Communication, de Chef.fe de Pub, de Responsable Web Marketing, de Chef.fe de Projet ou encore de Planneur Stratégique.

Mais pour vraiment pouvoir intégrer les outils et les paramètres d’aide à la décision et devenir opérationnels sur la mise en place d’une stratégie de communication offline & online, les étudiants bénéficient dès la première année du mastère (M1) de l’alternance.

L’objectif ultime de ce cycle de formation supérieur est de permettre aux futurs talents de la communication d’acquérir des savoir-faire ainsi que des savoir-être qui soient adaptés au pilotage de l’ensemble des actions stratégiques de communication.

Concrètement, quelles disciplines sont enseignées aux étudiants de SUP’ DE COM ?

D’abord, c’est bien sûr la conception d’une stratégie de communication 360° adaptée aux exigences actuelles, avec les meilleurs outils du marché et produisant des résultats à la hauteur des ambitions des marques.

Ensuite, les étudiants apprennent à manager les équipes, une compétence inhérente à tout poste de responsable.

Puis, une fois la stratégie de communication 360° créée, ils sont aussi formés pour être capables de la déployer et de la piloter.

Mais ce n’est pas tout : un autre objectif du mastère est de donner aux futurs professionnels de la communication la capacité de développer et d’animer un réseau de partenaires.

Le Cycle Mastère Professionnel Manager de la Communication de SUP’ DE COM offre donc aux étudiants une vision très stratégique de la communication d’entreprise, mais également des compétences pour le moins opérationnelles. Tous les savoirs inculqués sont bien sûr remis au goût du jour chaque année, en fonction des découvertes, des changements et des nouveautés émanant du baromètre des métiers de la communication.