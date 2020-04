En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les personnes à annuler leurs voyages. Frontières fermées, aéroports à l’activité fortement réduite parfois sans vols internationaux commerciaux, tout cela entraîne un fort ralentissement économique pour l’industrie du tourisme. TripAdvisor, la société de recommandations et de conseils dédiée aux voyages qui proposait une nouvelle version de son site il y a maintenant deux ans, paye elle aussi les conséquences de cette crise. Elle a du procédé au licenciement de 25% de ses effectifs et a réduit le salaire de plusieurs employés.

Le PDG de TripAdvisor publie une lettre ouverte

Sur le site de son entreprise, le PDG et cofondateur de TripAdvisor, Steve Kaufer a publié une lettre ouverte. On apprend dans celle-ci que l’entreprise est aujourd’hui en difficulté financière et contrainte de licencier pas moins de 900 personnes, soit un quart de ses effectifs. 600 licenciés sont ainsi des travailleurs américains ou canadiens et les 300 autres viennent du reste du monde.

Selon le directeur général de l’entreprise, ces licenciements en masse font partie d’un plan déployé en urgence. Il est composé de 3 parties, la première vise à supprimer toutes les dépenses n’étant pas essentielles à l’activité et à la suspension de son salaire. La deuxième partie consistait à se séparer d’employés travaillant pour La Fourchette, ou The Fork en anglais, qui appartient aussi à TripAdvisor. La troisième partie du plan, l’entreprise aurait préféré l’éviter… Il s’agit du licenciement en masse évoqué ci-dessus.

Dans la lettre, le PDG indique “Nous avions espéré que la réduction des dépenses non essentielles et la prise de congés seraient suffisants mais à mesure que la pandémie s’aggravait, il est devenu clair que nous devions prendre des mesures supplémentaires”.

L’entreprise ferme définitivement deux de ses sites

La société a annoncé la fermeture définitive de deux de ses sites, celui de San Francisco et un autre situé au centre-ville de Boston. Cela réduira à 35 le nombre d’implantations possédées par l’entreprise.

Par ailleurs, TripAdvisor a annoncé qu’elle allait accompagner les personnes licenciées. Tout d’abord, cela passera par une indemnité puis par un soutien à “l’outplacement”, c’est-à-dire une aide pour retrouver un poste externe à l’entreprise rapidement. Cette pratique peut être financée par l’entreprise lorsqu’elle procède à un licenciement. Par ailleurs, les personnes licenciées conserveront leur assurance maladie pour une durée certaine.