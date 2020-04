Lorsque vous proposez vos services ou vos produits, il est commun de réaliser une proposition commerciale ou un devis. La création de ce document peut parfois prendre beaucoup (trop) de temps. Qu’est-ce que j’y insère ? Quelle police ? Quelle couleur ? Vous souhaitez créer un document qui en “jette”, mais allez au final perdre beaucoup de temps dans la création d’un document qui ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes ou de celles de vos clients. Aujourd’hui je vous propose de découvrir Quoters : un outil qui permet de générer des propositions commerciales optimales de la création à la signature !

Optimisez votre temps pour closer des clients !

Quoters propose plusieurs templates de propositions commerciales, entièrement personnalisables et qui correspondent à des besoins différents. On peut trouver des templates pour le développement d’une application mobile, un template pour du copywriting… Dans le même esprit, on peut citer l’outil Document Generator by Qwirl

Pour créer votre proposition : cliquez sur le bouton “nouveau” et entrer le nom de votre proposition et les informations de votre contact. Vous pouvez également ajouter des informations sur la devise, la date d’expiration de l’offre…

Ensuite, cliquez sur “let’s go”. Vous pourrez ensuite éditer votre proposition, en modifiant le header, le subheader, ajouter des images, des vidéos en seulement quelques clics. Quotters propose d’ailleurs une integration avec Unsplash pour insérer de belles images gratuitement ! Vous avez également la possibilité d’ajouter d’autres sections, comme le détail de la prestation avec vos prix. Dans les paramètres, vous pouvez mettre à jour les informations de votre entreprise, personnaliser vos devis, la police, les couleurs, insérer votre logo sur chaque proposition…

Une fois votre proposition créée, vous pourrez la réutiliser autant que vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas utiliser les modèles proposés par l’outil, vous pouvez créer votre propre proposition.

La signature peut se faire de manière électronique. Vos clients peuvent ainsi approuver votre devis depuis leur smartphone, leur ordinateur, peu importe où ils se trouvent et rapidement.

Un outil à moins de 50 dollars à vie

Quoters est un outil payant qui sur le long terme, en tant que freelance ou entreprise risque de vous faire gagner beaucoup de temps. Pour en profiter, je vous propose de bénéficier d’une offre unique grâce à AppSumo.

Quoters est ainsi disponible pour 49 dollars, avec un paiement unique et à vie au lieu de 349 dollars. À ce prix, l’outil peut être utilisé par une personne et vous pouvez réaliser 40 devis par mois. Avec l’offre Double à 98 dollars, 3 utilisateurs peuvent utiliser l’outil et créer jusqu’à 90 devis par mois. Enfin, Multiple affichée à 147 dollars et non 879 dollars, donne accès à Quoters à 10 personnes et permet de créer 200 offres par mois. De plus, toutes les fonctionnalités citées précédemment sont incluses.