Vous avez de bonnes bases, mais vous manquez encore d’astuces PowerPoint pour bien utiliser un logiciel si complet ? Difficile de tout savoir faire sur Microsoft PowerPoint en effet, mais il existe quelques fonctionnalités qui vous seront certainement très utiles pour maitriser PowerPoint. Les voici !

1- Ajouter un graphique ou un organigramme

Parmi les astuces PowerPoint les plus recherchées, l’ajout d’un graphique ou d’un organigramme sera indispensable pour maitriser PowerPoint. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet insertion et découvrez une multitude de possibilités pour créer vos propres graphiques !

2- Utiliser un thème

Pour rendre votre présentation plus esthétique, il existe des astuces PowerPoint pour utiliser un thème déjà conçu. Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet création pour découvrir de nombreux styles à utiliser. En revanche, si vous souhaitez un style personnalisé et que vous n’avez pas les compétences pour le créer, vous pouvez faire appel à un professionnel comme l’agence PowerPoint Prezman.

3- Les astuces PowerPoint pour insérer une vidéo

Il est tout à fait possible d’insérer une vidéo sur power point en utilisant l’onglet insertion puis vidéo. Vous pourrez ensuite insérer un fichier vidéo ou le lien d’une vidéo YouTube pour l’ajouter.

4- Convertir un fichier en PDF

L’une des astuces PowerPoint les plus prisées est la conversion de son fichier en PDF pour qu’il puisse être lu plus facilement par tous vos destinataires. Il vous suffit de cliquer sur l’onglet fichier, puis enregistrer sous, et choisir le format souhaité soit PDF. Vous pourrez faire de même pour le transformer en document Word.

5- Ajouter une zone de texte

Si le modèle ne vous convient pas, vous pourrez ajouter une zone de texte, action indispensable pour maitriser PowerPoint. Il vous suffit de cliquer sur l’onglet insertion puis zone de texte.

6- Personnaliser le diaporama

Pour savoir comment maitriser PowerPoint, il faut aussi savoir maitriser son diaporama. L’utilisation de l’onglet de diaporama vous permettra de découvrir des astuces PowerPoint utiles pour obtenir le rendu souhaité.

7- Créer des transitions

Il s’agit ici aussi de l’une des astuces PowerPoint les plus prisées : l’utilisation des transitions. Vous pourrez créer plusieurs effets pour passer d’un slide à l’autre lors de votre diaporama PowerPoint. L’onglet transition vous permettra de choisir les effets souhaités entre chaque diapositive.

8- Vérifier l’orthographe

Pour éviter les coquilles, le raccourci clavier F7 vous permettra de lancer un correcteur qui analysera l’ensemble de votre diapositive pour rechercher les fautes. Une relecture sera aussi de rigueur pour vous assurer de réussir votre présentation PowerPoint.

9- Alléger le fichier

L’utilisation de différents médias a un impact sur un fichier PowerPoint et le rendra beaucoup plus lourd ce qui peut être problématique lors des envois. Pour savoir comment maitriser PowerPoint sur ce point, vous allez pouvoir compresser des images et autres médias. Il suffit de se rendre dans l’onglet fichier et d’activer la compression des médias en choisissant le niveau de qualité souhaité.

10- Transformer le diaporama en vidéo

Si vous souhaitez opter pour une diffusion de votre diaporama en vidéo, il est tout à fait possible d’effectuer cette action pour ensuite l’envoyer plus facilement ou encore l’uploader sur YouTube. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet fichier, puis enregistrer sous et de choisir un modèle de fichier MP4 dans la liste.

Les astuces PowerPoint ne manquent pas et bien évidemment certaines seront plus utiles que d’autres selon les cas, mais connaitre certains outils et techniques permettra de grandement faciliter l’utilisation de ce logiciel !