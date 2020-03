Faire une belle présentation produit ou projet demande du travail. Dans un premier temps sur le fond, mais également sur la forme. En effet, faire de belles slides, c’est tout un art. Pour faire la différence, ou tout simplement capter l’attention de votre audience, il est important que les slides dégagent l’effet “Wahou”. Grâce à des polices spéciales, des couleurs particulières, des graphiques… les moyens sont nombreux, il est juste question de créativité. Pour vous aider dans cette tâche, je vous ai déniché un template de présentation parfait et gratuit : Selfone.

Selfone est le template PowerPoint gratuit, également disponible sur Keynote et Google Slides, parfait pour présenter votre application.

30 slides “hyper visuelles” sont ainsi proposées afin de présenter votre concept d’application de la meilleure manière !

Le template idéal pour présenter votre projet

Le template propose Selfone présente de nombreux avantages :

aucune police n’a besoin d’être installée. Selfone utilise des polices système ou gratuite

le template est compatible sur de nombreuses plateformes, pour Mac et PC

il est optimisé et pèse moins de 5MB images incluses

tous les éléments comme les icônes, les mockups et les cartes sont en SVG

172 icônes provenant des packs Material Design sont disponibles

les couleurs du thème sont modifiables à tout moment en quelques clics, grâce à un thème de couleurs intelligent

tout les images peuvent être modifiées et s’adaptent automatiquement au mockup

le template est entière gratuit et peut être utilisé pour tous vos projets

Pour récupérer ce dernier, il suffit d’entrer votre adresse mail sur le site de Selfone ! Ce template est proposé par Slidor, une agence PowerPoint qui transforme les présentations des marques en un rendu exceptionnel. Slidor regroupe ainsi des “hyper-spécialistes” de la présentation PowerPoint pour des marques comme Roland Garros, le PSG, Publicis, Cartier etc.

Il y a plusieurs mois, nous vous présentions une collection présentant plus de 80 templates PowerPoint gratuits, légers, personnalisables et disponible sur Mac et PC : Glide.