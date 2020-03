Au quotidien, vous envoyez sûrement de nombreux mails : prospection, relance commerciale, newsletter, offres spéciales, les thématiques peuvent être diverses et variées en fonction de votre entreprise ou de votre poste. La crainte étant de ne pas arriver dans la boîte de réception de votre destinataire ou plutôt dans ses spams ou l’onglet “Promotions”, notamment lorsque votre adresse est toute nouvelle.

Pour cela, je vous propose de découvrir un outil récemment mis en avant sur Product Hunt : Mailwarm.

Mailwarm est un outil qui augmente la délivrabilité de vos mails en améliorant votre réputation. La promesse de Mailwarm est simple : vos mails n’atterrissent plus en spam, sont ouverts et reçoivent même des réponses !

Le bon mélange pour ne plus atterrir dans les spams : du bon contenu et une bonne réputation

L’objectif principal de Mailwarm étant d’améliorer la réputation de votre compte de messagerie. Pour cela l’outil interagit avec votre compte de messagerie. En effet, au-delà du contenu de vos mailings, la manière dont vous interagissez avec votre compte de messagerie a un impact dans la déliverabilité de vos mails.

Pour cela, votre compte de messagerie envoie automatiquement des dizaines de mails à Mailwarm, chaque jour et à la bonne fréquence. Les mails obtiendront des actions comme : marqués comme non-spam, marqués comme important, seront ouverts ou encore obtiendront des réponses. De cette manière, votre réputation sera renforcée et vous ne serez plus dans les spams de vos prospects ! C’est vous qui définissez la fréquence des envois, ainsi que le taux de réponse.

Les résultats semblent concluants. Sur Product Hunt, certains expliquent avoir augmenté leur taux d’ouverture de plus de 30 %. À noter, le service est également compatible avec n’importe quel outil CRM, qui propose un SMTP.

Un outil essentiel au quotidien

Côté prix, 3 formules sont proposées sur Mailwarm :