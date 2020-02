Au quotidien nous recevons tous des dizaines de mails provenant de marques et d’entreprises sur lesquelles nous achetons des produits. Parfois, un trop grand nombre de mails sont envoyés et surtout manquent de pertinence. Afin de ne plus être spammé par des mails inutiles, je vous propose de découvrir l’outil Subscription Score. Cette extension navigateur permet d’obtenir la réputation des mailings list AVANT que nous ne donniez votre adresse mail.

Les mauvaises listes de diffusion sont identifiées avec Subscription Score

Grâce à cet outil, au moment où vous naviguez sur un site et avant de souscrire à la newsletter, vous obtenez une note sur 10 et diverses indications sur le taux de désabonnement, le nombre de mail envoyé par semaine, la qualité du contenu et enfin la difficulté à se désinscrire de la liste de diffusion. Par exemple, comme on peut le voir ci-dessous, Paypal a une note de 8,61, un taux de désabonnement élevé, envoie un mail par semaine, le contenu des mails est de qualité et enfin la procédure pour se désinscrire de la liste de diffusion est simple.

Les données relatives au score proviennent de l’outil Leave Me Alone, qui est un service désabonnement et permet de voir toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné et vous désabonner en un clic. Pour être identifiée comme une “bonne” liste de diffusion, une entreprise doit avoir un faible taux de désabonnement, ce qui signifie avoir un contenu de qualité et pertinent, et un processus de désabonnement facile. Chaque jour, les scores sont recalculés.

Subscription Score est disponible sur Chrome et Firefox. L’outil est payant et revient à 6 dollars par mois ou bien 4 dollars par mois, si vous prenez l’abonnement annuel à 48 dollars. Avec cette extension, il est ainsi possible de reprendre le contrôle sur votre boîte de réception et ne pas vous abonner à des newsletters qui ne vous apporteront rien, à part trop de mails !