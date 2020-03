Pour donner du rythme à vos vidéos, il est courant d’ajouter de la musique ! Le problème c’est qu’il n’est pas possible d’utiliser toutes les musiques. En effet, si vous souhaitez prendre le dernier titre d’Angèle ou d’une autre célébrité, une fois sur Facebook, il y a de grandes chances que votre vidéo soit refusée. Il existe de nombreux sites proposant de la musique gratuitement. On peut citer YouTube qui propose sa bibliothèque audio ou encore Mixkit qui propose tous les genres. Aujourd’hui je vous propose de découvrir un petit nouveau, dont l’objectif est de devenir le Unsplash de la musique : Unminus.

Une bibliothèque qui s’étoffe avec le temps !

Cette bibliothèque en ligne propose différents audios pour vos projets. La musique est libre de droit, les audios sont autorisés par YouTube et aucune attribution n’est requise. Pour faire simple, dès que vous avez un coup de coeur, vous téléchargez, vous intégrez la musique à votre vidéo ou autre projet et c’est tout ! Le téléchargement se fait en un clic et vous obtenez l’audio au format MP3.

À noter, il n’y a pas de publicité sur Unminus, en tout cas pour le moment.

Pour le moment la bibliothèque proposée sur Unminus est légère, mais les titres proposés sont de qualité. 6 tags sont proposés pour trouver des chansons “heureuses”, “tristes”, chill etc. En cliquant sur le nom des artistes, vous êtes redirigés sur leur Spotify et pouvez ainsi découvrir l’ensemble de leurs titres !

Le site n’en est qu’à ses débuts donc. Parmi les remarques sur Product Hunt, on peut noter que des tags sur chaque chanson seraient plus simple à utiliser, plutôt que des tags dans le header. L’idée d’une barre de recherche pour trouver facilement un style musical et les chansons qui vont avec a été suggérée sur Product Hunt et a été aussitôt mise en ligne !

Pour être informé dès que de nouvelles chansons sont ajoutées, il suffit de vous inscrire à la newsletter Unminus.