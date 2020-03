Lorsque l’on parle de contenu gratuit, il est normal d’être sceptique face à ce dernier. Cependant, il existe des exceptions et Mixkit en est une ! Lancée il y a plus d’un an, la plateforme a depuis bien évolué !

La vidéo étant de plus en plus tendance et un contenu qu’il faut avoir en stock, la création de vidéos est ainsi essentielle dans votre stratégie marketing. Parfois, vous avez besoin de vidéos lambdas afin d’illustrer un propos ou compléter vos propres rush vidéos. C’est là qu’intervient Mixkit.

À l’origine du projet, la société australienne Envato, qui gère différentes marketplaces. Cette bibliothèque libre de droits propose des vidéos HD, des musiques ainsi que des templates vidéos uniques. Récemment, plus de 1000 titres et 500 templates vidéo ont été ajoutés à Mixkit.

Le contenu dont vous avez besoin disponible gratuitement !

La plateforme se divise en trois catégories : vidéo, musique et templates vidéo.

Dans chacun des onglets, vous pouvez rechercher le contenu que vous souhaitez via la barre de recherche ou bien via les catégories proposées.

Par exemple, pour les vidéos, ces dernières sont répertoriées sous Business & Tech, Music & Dance, Animation ou encore Transport. Pour les musiques, vous trouverez des sons d’ambiance, jazz ou encore hip-hop. Enfin, pour les templates vidéos, sont proposés des vidéos pour vos titres, des transitions ou encore des vidéos d’ouverture. Ces dernières peuvent ensuite être modifiées sous Première Pro.

Chaque contenu dispose de tags, permettant de découvrir facilement tous les contenus disposant de ce même tag.

L’équipe de Mixkit propose ainsi du contenu exclusif provenant des créateurs les plus talentueux et le tout GRATUITEMENT ! Chaque semaine, une newsletter est envoyée, présentant les vidéos, musiques et templates ajoutés.

Sur Product Hunt, le succès de Mixkit n’est plus à prouver. Les commentaires sont très positifs. On peut par exemple lire “Mixkit est incroyable, merci d’en faire une ressource gratuite” ou encore “j’aime vraiment Mixkit et toutes ses fonctionnalités. Je suis simple monteur vidéo et réalise des animations. Je cherchais des photos, des vidéos et de la musique, mais je devais payer avant de pouvoir l’utiliser. Mixkit me fournit absolument tout le contenu gratuitement et il est très bénéfique pour les personnes comme moi. Mixkit est vraiment une plateforme géniale” !