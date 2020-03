Du 17 au 19 mars 2020 devait se tenir Porte de Versailles, le salon Digital Workplace. Ce dernier accueille divers exposants et entreprises et permet d’appréhender les enjeux de la transformation digitale avec des thématiques comme le RSE, l’Intranet, la mobilité du Travail Collaboratif,etc.

Suite à l’épidémie du Coronavirus, de nombreux événements sont annulés et dans le meilleur des cas reportés. C’est notamment le cas du salon Digital Workplace. Ce dernier aura ainsi lieu du 26 au 28 mai prochain. Malgré ce report, les différents éditeurs de logiciels, dont Jamespot ont décidé d’organiser un live YouTube durant toute une après-midi : le Before du salon Digital Workplace.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU LIVE

Le Before du salon Digital Workplace se tiendra ainsi sur YouTube le 17 mars prochain dès 14 heures et se terminera aux alentours de 17h30, suite à trois tables rondes.

3 tables rondes diffusées en live sur YouTube

La thématique du live est simple “Travailler, Collaborer et Communiquer Autrement“.

Au total 10 entreprises seront réunies : Jamespot le réseau social d’entreprise, mais également Jalios, Whaller, Xwiki, Kannelle, Lumapps, Wimi, Sindup et Apizee, une plateforme Saas pour la communication vidéo.

Du mardi 17 mars au jeudi 19 mars, des démonstrations de 15 à 30 minutes de la solution Jamespot seront proposées. Si vous souhaitez découvrir l’outil et ses avantages, il suffit de réserver un créneau horaire, le jour de votre choix, juste ici.

RÉSERVEZ VOTRE DÉMO AVEC LES ÉQUIPES DE JAMESPOT

Parmi les speakers de l’événement on retrouvera :

Alain Garnier, Président et co-fondateur de Jamespot

Céline Boittin, CB Conseil, Responsable Conférences du Salon Digital Workplace pour Infopromotions,

Vincent Bouthors, le PDG de Jalio

Eric Bounyavath, Directeur commercial chez Jamespot

Olivia Morel, Responsable des événements de Lumapps

Carole Danancher, CEO de Kannelle

Mickaël Réault, le PDG de Sindup

Michel L’Hostis, PDG d’Apizee

Thomas Fauré, le PDG de Whaller

Ludovic Dubost , PDG de Xwiki

Lionel Roux, CEO de Wimi

Les invités, cités ci-dessus prendront part à l’une des tables rondes, en tant qu’intervenant ou animateur.

La première table ronde aura lieu à 14h30 et abordera durant 45 minutes, les usages au sein d’un Digital Workplace en 2020. La seconde commencera à 15h30 et traitera de la vidéo, veille collaborative, visio-conférence : 3 usages clés pour ma Digital Workplace. La dernière table ronde, à 16h30, répondra à la question “Quelle place pour la souveraineté au sein de la Digital Workplace ?”

Pour conclure cette demi-journée, Alain Garnier le président et co-fondateur de Jamespot prendra la parole.

Une demi-journée qui permet d’amener le salon Digital Workplace qui aura finalement lieu en mai et découvrir les différents acteurs clés de ce dernier.

Jamespot propose une solution de RSE complète. Si vous n’avez pas encore de solution dédiée dans votre entreprise, profitez du Before du Salon Digital Workplace, pour réserver une démonstration de la solution !

DÉCOUVRIR DURANT 15 MINUTES LA SOLUTION JAMESPOT