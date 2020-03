Lorsqu’on lance un site e-commerce, un blog ou tout simplement une landing page, la création d’un site internet peut faire peur. Par où commencer, quelles compétences en code, quels coûts, comment gérer la maintenance ? Pour simplifier la création de site, AppDrag est une plateforme de développement web permettant de créer des sites grâce au drag & drop.

Créez votre site rapidement à partir de templates personnalisables

Que vous souhaitiez lancer votre boutique en ligne, développer votre blog ou encore une application, AppDrag le permet. La plateforme propose plus de 250 templates, tous personnalisables. Baladez-vous dans la bibliothèque, sélectionnez le template qui vous plaît et modifiez n’importe quel élément en fonction de vos envies et besoins. Il est possible d’ajouter un grand nombre d’éléments, comme des formulaires, des images ou encore des widgets pour les réseaux sociaux. Une bibliothèque d’images, d’icônes, de vidéos et de gifs est intégrée, pour vous faciliter la recherche de visuels pertinents.

Toutes les pages construites via AppDrag sont responsives, afin de garantir une expérience utilisateur maximale, peu importe le device utilisé. De plus, si vous créez des templates, il est possible de les ajouter sur AppDrag et d’être rémunéré !

Point important, il est possible de modifier directement le code HTML, CSS ou JS directement via AppDrag.

Autre fonctionnalité pertinente sur AppDrag , le “translation system”. En quelques instants, votre site peut être traduit en plus de 90 langues. Il est cependant conseillé de vérifier les traductions, avant publication !

Enfin, AppDrag propose un assistant SEO. Ce dernier scanne le site internet, donne un pourcentage par rapport aux standards SEO et fournit des recommandations pour augmenter votre score, afin d’être bien classé dans les résultats de recherche.

AppDrag s’intègre avec un grand nombre de plateformes comme Servicenow, Slack, WordPress, GoogleDrive, Twitter, Mailchimp ou encore Intercom.

AppDrag assure que la création de site se fait 5 fois plus rapidement, que via n’importe quel autre CMS.

Accédez à AppDrag pour moins de 70 dollars

Comme toujours, Appsumo propose un deal exclusif permettant de bénéficier d’un accès annuel à AppDrag.

L’offre Single à 69 dollars au lieu de 599 dollars, permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités citées précédemment, mais également la possibilité de créer 5 sites, 10 GB de stockage pour chacun des sites, 25 Go de bande passante par site et 10 redirections d’email par site.

Pour 138 dollars au lieu de 1198, vous pourrez créer 10 sites. Enfin l’offre Multiple, permet de créer 15 sites sous AppDrag.