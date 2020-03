Marqué par une fragmentation de plus en plus importante, je constate que le domaine du marketing se trouve dans un état de changement sans précédent. Face à une telle complexité, les entreprises peuvent éprouver des difficultés à déployer des stratégies marketing qui sauront leur apporter des résultats probants, et il devient donc de plus en plus commun pour elles de collaborer avec des agences ultra-spécialisées pour atteindre leurs objectifs et rester innovantes.

Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que de telles collaborations entre annonceurs et agences peuvent se produire dans des domaines extrêmement variés du marketing, avec des projets très différents, et ce pour des budgets allant de 1 000€ à plus de 100 000€.

Grâce à sa plateforme de mise en relation, permettant aux entreprises de trouver les agences de marketing les plus adaptées à leurs besoins, Sortlist est bien positionnée pour étudier ces collaborations. Concrètement, en février 2020, nous avons décidé de mettre à l’honneur ces agences qui aident les annonceurs à rester innovants, en faisant preuve de créativité et en déployant l’ensemble de leurs compétences.

Pour ce faire, nous avons organisé une remise de prix rassemblant une centaine d’acteurs du milieu du marketing et de la communication. Lors de cette cérémonie, 15 agences venant de toute la France ont été récompensées selon 5 catégories différentes, avec 3 agences par catégorie :

– La créativité des projets réalisés

– Le nombre de projets réalisés

– Les budgets les plus importants

– Le potentiel de développement futur des agences

– Les profils d’agences les plus visités sur notre plateforme

Je suis persuadé qu’une telle cérémonie est importante, car aujourd’hui, dans 99% des cas, les remises de prix sont souvent destinées aux mêmes agences, et ce chaque année. Ces dernières représentent la pointe de l’iceberg qu’est le marketing, et les acteurs qui organisent ces remises de prix oublient souvent la plus grande partie du marché, constituée d’agences à taille certes plus modeste, mais non moins talentueuses.

C’est exactement ce que nous visons : en référençant plus de 3000 agences françaises, qui n’ont pas forcément le temps d’élaborer une stratégie pour générer du trafic et de la visibilité, nous aidons ces agences moins connues à gagner en notoriété.

Comme dit précédemment, nous avons récompensé 15 agences, et ce dans différentes catégories. Dans cette tribune, je tenais à mettre en lumière les gagnants de chacune de ces catégories.

Pour le nombre de projets qu’elle a pu remporter sur notre plateforme, c’est l’agence Make Different, spécialiste du web, qui a remporté notre prix. En effet, lors de l’année 2019, Make Different est l’agence qui a remporté et réalisé près d’une quinzaine de projets, la propulsant en haut du podium.

La deuxième catégorie récompensait les agences les plus prometteuses, celles qui disposent du meilleur potentiel de croissance et de réalisation pour les années à venir. Ici, c’est vers l’agence Lilloise Com’On Buzz que notre choix s’est orienté.

La troisième catégorie de remise de prix concernait le profil le plus visité de l’année sur notre plateforme. Concrètement, cette catégorie visait à récompenser l’agence qui a développé le profil le plus visible sur notre plateforme: avec près de 250.000 personnes ayant visité leur profil. Une très belle performance compte tenu des plus de 3000 profils référencés. Ici, c’est l’agence 148, composée d’une équipe de plus de 30 passionné(e)s de la communication, qui a remporté le premier prix.

Dans la quatrième catégorie, c’est DS Agency qui a empoché le premier prix. Concrètement, pour l’année 2019, il s’agit-là de l’agence qui a remporté le projet disposant du plus gros budget soumis sur Sortlist, toutes catégories confondues. Concrètement, DS Agency s’est vu confier un budget de plus de 160 000€ pour réaliser la transformation digitale d’un groupe alimentaire qui cherchait à augmenter ses ventes et à mieux comprendre son audience cible. Par la refonte complète du site web de son client, et en construisant un site marchand dédié à ce dernier, DS Agency est parvenue à faire un excellent usage de ce budget assez conséquent.

Enfin, cinquième et dernière catégorie de notre cérémonie de remise de prix : l’agence la plus créative de l’année, remise à l’agence Pixelis sur la campagne GO ANCESTRAL. Projet mené pour le compte de l’Agence de la Transformation Agricole Éthiopienne. Avec un budget de plus de 100 000€, l’objectif que l’agence Pixelis devait atteindre était d’élaborer un branding national et international des trois matières premières agricoles que sont le miel, le sésame, et le tef. Par le biais d’une plateforme de marque et d’un brand book comprenant un pack complet d’identité (mission, positionnement, valeurs, guidelines graphiques) mais aussi d’un plan de communication international, l’agence Pixelis est parvenue à élaborer une marque propre répondant aux besoins de l’agriculture éthiopienne : Go Ancestral, c’est tout le paradoxe de conserver les valeurs et le savoir faire ancestral des femmes et hommes d’Ethiopie et d’en faire un point de différentiation ainsi qu’une force à mettre en avant, en ajoutant le “GO”, qui incarne une vision de l’avenir et un dynamisme fort.

En conclusion, cette remise de prix nous a non seulement permis d’aider des agences peut être moins connues à gagner en visibilité, mais nous a également aidé à mettre en lumière une réflexion qui nous habite : pour les annonceurs, il est désormais possible de satisfaire et de répondre à n’importe quel besoin marketing. Cependant, cela s’avère possible à une condition : pouvoir choisir le bon partenaire, et lui accorder un budget adapté ainsi que lui donner la liberté de faire pleinement appel à sa créativité.