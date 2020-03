Fondée en 2005 par Alain Garnier et ses deux associés Paul Giraudon et Matthieu Lluis, Jamespot est une société française qui propose une solution collaborative pour optimiser la communication interne des entreprises et simplifier la gestion de projet. Les utilisateurs de Jamespot peuvent télécharger une application mobile pour accéder à leur réseau social d’entreprise, un moyen idéal de garder un contact permanent avec les autres collaborateurs de l’entreprise. Pour que vous puissiez vous rendre compte des atouts de cette plateforme collaborative, Jamespot vous propose un test gratuit de 30 jours. Lancez-vous, l’inscription ne vous prendra que deux minutes, ensuite la magie de Jamespot fera le reste.

Comme aime le rappeler Alain Granier, CEO de Jamespot : “pour mettre en place un réseau social d’entreprise, l’improvisation ne suffit pas. Il faut commencer par clarifier les raisons de la création du projet et définir les objectifs précis qui vous poussent à vous lancer“. Un guide complet d’une trentaine de pages rédigé de la main d’Alain Garnier vous permettra de faire le point sur le processus à mettre en place avant de vous lancer. Au programme de ce livre blanc, vous découvrirez sept grandes parties pour vous guider dans le processus de lancement d’un réseau social d’entreprise. Les voici :

Avant de se lancer : choisir l’angle propice

Le projet rse : un projet comme les autres ?

Définir son objectif business puis son levier business

Trouver des sponsors et l’équipe

Déployer son réseau et former ses équipes

Mesurer et démontrer encore et encore

Conclusion : comment se lancer ?

En adoptant un réseau social d’entreprise, certes vous stimulerez l’engagement de vos salariés, mais vous renforcerez également la cohésion entre les différents services de votre entreprise. C’est aussi ce point que Jamespot appuie dans son livre blanc. Nul ne peut ignorer que la cohésion de groupe permet à une entreprise de grandir et de se développer. À l’ère du digital, des outils sont à votre disposition pour faciliter cette impulsion. Le réseau social d’entreprise en fait partie.

La plateforme collaborative de Jamespot est une solution pour améliorer votre communication interne, votre collaboration, votre gestion de projets agile… Si vous avez encore des doutes sur l’utilité d’une telle solution, la pépite française vous propose de tester gratuitement sa plateforme pendant 30 jours.

De grandes entreprises françaises comme Ilevia, Bpifrance, l’Assurance Maladie, Cerema ou encore le Groupe Renault ont choisi Jamespot pour améliorer la collaboration de leurs équipes en interne. La solution développée par l’entreprise vous donne également accès à plus de 80 applications métiers. Un véritable store rempli d’applications que vous pourrez choisir minutieusement pour créer l’environnement numérique le plus pertinent pour votre organisation et ses besoins. Des applications, mais pas que : Jamespot ne vous laissera pas seul dans cet environnement digital, vous serez accompagnés pas à pas.