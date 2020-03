Quel que soit votre domaine d’activité ou le nombre de personnes avec qui vous travaillez, l’approche agile permet de donner davantage de visibilité à votre client sur votre projet. Vous allez l’impliquer du début à la fin. On parle de l’adoption d’un processus itératif et incrémental. Dans le livre blanc de Jamespot, vous comprendrez comment cette approche peut vous faire gagner du temps en fixant des objectifs à court terme et en se lançant très vite dans le développement du projet. L’agilité fait appel à une méthode de travail empirique : rien ne sert de prévoir l’ensemble des étapes du développement, avançons pas à pas et adaptons-nous !

Il est important de souligner que nous parlons de “paradigme agile”. En réalité, l’agilité est bien plus qu’une simple méthode, il s’agit d’une philosophie de vie. Travailler avec agilité c’est adopter une approche qui prend totalement le contre-pied des techniques traditionnelles prédictives et séquentielles. Dans ce nouvel état d’esprit, la gestion de produit prime sur la gestion de projet. Le livre blanc rédigé par Jamespot propose de faire la lumière sur cette nouvelle approche. Il vous donnera les bases nécessaires pour développer vos projets de manière agile, au sein de votre entreprise.

Jamespot est une plateforme SaaS 100% configurable en fonction de vos besoins en termes de collaboration, qu’ils soient au niveau de l’organisation, ou au niveau des équipes (projets agiles, communautés métiers, innovation participative, etc.). Vous l’aurez compris, Jamespot est totalement plongée dans ce paradigme de l’agilité, ce qui lui permet d’en parler avec légitimité. Le livre blanc proposé par l’entreprise aborde également le sujet de la méthode Scrum. Très efficace pour mener à bien des projets en peu de temps, cette technique est basée sur une organisation optimisée des tâches.

L’agilité illustre un changement culturel profond : les individus et les interactions comptent plus que les outils et les processus. Si nous devions synthétiser l’approche agile, nous pourrions parler d’adaptation au changement. L’agilité vous fera sortir des sentiers battus et emprunter une nouvelle voie pour développer vos projets. De nombreuses entreprises travaillent déjà de cette manière et constatent que la collaboration et la communication fréquente avec leur client, ainsi que sa forte implication dans le projet, contribuent à créer une relation de confiance.

Au programme de ce livre blanc, des définitions, des méthodes et une super solution pour gérer vos projets.