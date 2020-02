Envoyer des mails c’est bien. Que ces derniers soient lus c’est encore mieux. Dans votre base newsletter, il est quasiment sûr que certaines personnes n’ouvrent jamais les mails que vous envoyez. Pour remédier à cela et surtout pour atteindre ces personnes qui n’ouvrent pas vos mails, je vous propose de découvrir Quokka, un outil qui permet de recibler les personnes qui n’ont pas lus vos mails, en partageant les campagnes sur plusieurs canaux.

Si un client passe à côté de votre mail, vous pourrez quand même apparaître sur son fil d’actualité

Pour faire simple, Quokka utilise une approche cross-canal afin de multiplier les points de contact. Ainsi, si votre campagne Mailchimp ou Hubspot n’a pas été lue, une campagne sera réalisée sur Facebook afin que les personnes n’ayant pas ouvert le mail, ne passe pas à côté de vous et des nouvelles à annoncer ! L’idée étant d’utiliser une audience non engagée et de les atteindre là où ils sont actifs.

Au moment de l’envoi de votre campagne, Quokka va détecter les personnes qui n’ont pas ouvert, et va créer une audience spéciale avec ses performances afin de les recibler. Une fois que le message a été diffusé, Quokka retire les personnes de la liste de retargeting.

Quokka propose un tableau de bord très complet pour suivre en détails les statistiques de chaque campagne.

Quokka permet de recibler vos utilisateurs sur un grand nombre de plateformes, comme par exemple Facebook, Twitter, Google Ads. Enfin, Quokka offre de nombreux insights sur les meilleures horaires pour envoyer vos campagnes et les messages à envoyer.

Si vous gérez plusieurs clients, vous avez la possibilité de définir des projets bien distincts avec des campagnes différentes dans Quokka.

Économisez 93% sur Quokka avec Appsumo

Appsumo propose un deal à vie sur l’outil Quokka. 3 offres sont ainsi affichées :