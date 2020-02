Trouver un outil pour stocker nos mots de passe en toute sécurité, c’est possible. Il existe de nombreuses solutions proposant ce genre de service. Aujourd’hui je vous propose de découvrir Drive Password, un outil récemment lancé sur Product Hunt. Ce dernier est un gestionnaire de mots de passe basé sur Google Drive.

Gardez le contrôle de vos données

Le fonctionnement est très simple. Il suffit de vous connecter à votre compte Google. Ajoutez les diverses informations que vous souhaitez stocker de manière sécurisée. Ces dernières sont ensuite chiffrées et stockées sous forme de fichier sur votre Google Drive, dontv ous êtes le seul à avoir accès. Pour vous garantir une sécurité maximale, il est possible de définir une authentification à double facteur, en plus du mot de passe. Il est également possible d’importer vos mots de passe dans Drive Password depuis la plupart des gestionnaires de mots de passe existants.

Au niveau du stockage, les données sont uniquement stockées sur Google Drive et non sur les serveurs de Drive Password. Elles sont chiffrées localement sur votre appareil, puis stockées. Si vous supprimez les fichiers chiffrés de votre Google Drive, vous perdrez vos mots de passe. De cette manière l’utilisateur à le contrôle total de ses données. Une fonctionnalité en cours de développement permettra aux utilisateurs de sauvegarder par eux-mêmes les mots de passe.

Drive Password est disponible sur le web, mais également sous forme d’extension Chrome, d’application iOS et Android, mais aussi sous macOS et Windows App.

3 formules sont proposées pour utiliser l’outil. Newbie est la version gratuite qui limite le nombre de mots de passe stocké à 15. Master à 4,99 dollars par mois, permet de stocker un nombre illimité de mots de passe, de partager ces derniers avec 20 personnes. Enfin, Team à 7,99 dollars n’a aucune restriction sur le nombre de mots de passe stocké ou encore le nombre de partage.