Les nouvelles technologies évoluent à un rythme effréné. Les imprimantes font partie de ces objets qui ont radicalement changé au cours des dernières années. La machine évolue et les besoins des utilisateurs aussi. En effet, l’impression reste un élément essentiel de notre vie quotidienne, que ce soit à la maison ou au bureau. En 2024, de nouvelles tendances émergent. L’industrie innove pour répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualité, de connectivité, de rapidité ou encore de durabilité. Voici quelques-unes des tendances marquantes qui façonnent l’évolution des imprimantes cette année.

Une impression écologique, vraiment ?

La sensibilisation à l’écologie influence considérablement le marché de l’impression. En 2024, les consommateurs et les entreprises accordent une importance accrue à l’empreinte environnementale des produits qu’ils utilisent, y compris les imprimantes. Contrairement à ce que l’on peut penser, imprimer de manière éco-responsable est une option envisageable. Et c’est une demande de plus en plus fréquente de la part des utilisateurs. Grâce à des matériaux recyclés et des technologies d’impression plus efficaces sur le plan énergétique. Les imprimantes laser répondent justement à ce critère.

L’imprimante toujours plus connectée

L’essor des smartphones dans le monde continue de façonner la manière dont nous interagissons avec nos imprimantes. Cette année plus que jamais, la demande pour des solutions d’impression connectées est très forte. Les imprimantes compatibles avec les applications mobiles et le cloud permettent aux utilisateurs d’imprimer facilement depuis leurs mobiles ou leurs tablettes, où qu’ils soient. Une tendance qui améliore la flexibilité et la productivité. Il faut bien reconnaître que c’est extrêmement pratique de pouvoir imprimer depuis son téléphone portable. D’ailleurs, particuliers comme professionnels apprécient cette fonctionnalité.

Sécurité et confidentialité des données

La sécurité des informations personnelles est une préoccupation majeure pour les entreprises et les particuliers. Aujourd’hui, de nombreuses imprimantes intègrent des fonctionnalités avancées de sécurité pour protéger les données sensibles de leurs utilisateurs. On retrouve notamment l’impression sécurisée par code PIN ou encore le chiffrage des données. Des techniques qui permettent de garantir la confidentialité des documents imprimés. Une approche qui vise à prévenir les fuites de données et à renforcer la sécurité des imprimantes.

Où en est-on avec l’impression sur-mesure ?

Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits personnalisés. En 2024, des imprimantes spécialisées permettent la création de documents, d’étiquettes et même d’emballages personnalisés à grande échelle. Du sur-mesure à portée de main. De quoi imprimer des pièces uniques pour une expérience plus immersive. C’est l’une des grandes tendances de cette année. Certaines imprimantes laser permettent aussi de réaliser des impressions personnalisées. Bref, les industriels s’adaptent et font évoluer leurs technologies pour coller aux attentes du marché.