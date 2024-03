Une bonne stratégie réseaux sociaux implique obligatoirement de publier régulièrement des contenus diversifiés et impactants. Mais, on le sait bien, la réalité est bien plus compliquée ! Avec toutes les missions quotidiennes des communicants, trouver des idées de posts et proposer chaque semaine de nouveaux contenus est de plus en plus difficile. Fort heureusement, des outils tout-en-un comme Marky existent. La solution boostée à l’intelligence artificielle (IA) vous permet de créer et programmer automatiquement des publications sur Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest. Le tout, en 5 minutes.

ChatGPT, Canva et Hootsuite dans un seul outil

Comme un véritable assistant, Marky s’occupe d’orchestrer toute votre stratégie de contenus réseaux sociaux sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Pour cela, il faut simplement suivre quelques étapes. La première, c’est d’entrer l’URL de votre site web sur la page d’accueil de l’outil. L’IA scanne alors votre site, votre branding ou encore votre audience. L’objectif ? Pouvoir délivrer des contenus qui vous ressemblent vraiment et qui vous aident à booster votre visibilité !

À partir de ces informations, Marky vous suggère des templates aux designs variés parmi les 500 disponibles. Épuré, coloré, moderne… Il y en a pour tous les goûts. Il vous suffit de choisir celui qui vous convient le mieux, et le tour est joué.

Une fois cela de fait, la solution vous élabore une soigneuse liste d’idées de posts. Les suggestions sont détaillées, par exemple, pour une entreprise de graphisme, il est possible d’aborder l’importance de la priorisation des besoins de l’utilisateur et comment ils influent sur le processus de création. À vous de définir les thèmes que vous souhaitez aborder : vous pouvez supprimer certaines propositions faites par l’IA, mais également rajouter les vôtres.

Dernière étape, le brief. Pas de panique, vous n’avez rien à rédiger : Marky vous génère un résumé de votre business (niche, ton, valeur, audience, pain points, call to action…) pour s’assurer que chaque élément coïncide. Vous pouvez rajouter des précisions si nécessaire, sinon, il suffit de valider ! Cerise sur le gâteau, l’outil vous génère même un logo si vous n’en avez pas encore. Comme ça, votre identité visuelle est la même sur tous les réseaux sociaux !

Place à la publication. Marky génère tout un fil de posts en quelques minutes, qui correspond à 30 jours d’activité sur les plateformes sociales. Carrousel, même, description… Rien n’est laissé au hasard. Vous pouvez modifier les publications si nécessaire, ainsi que leur ordre de publication.

Petit plus pour les agences, vous pouvez gérer plus de 50 clients sur Marky. Que demander de plus ?

-89 % sur l’outil qui va révolutionner votre stratégie social media

Pour une durée limitée, Marky est proposé à seulement 59 dollars à vie au lieu de 552 dollars ! Une réduction de -89 % sur cet outil qui promet de simplifier et d’optimiser votre stratégie réseaux sociaux.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.