Parce que l’inspiration peut arriver à n’importe quel moment, nous prenons des notes partout, et tout le temps. À la volée sur un bout de papier, dans un carnet qui traîne, dans l’app Notes entre une myriade d’autres idées… Difficile de s’y retrouver en travaillant comme ça.

Prendre des notes intelligentes rapidement et efficacement, c’est possible. Pour cela, il existe Waspnote, une solution qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre prise de notes (en réunion par exemple) et ainsi améliorer votre productivité. Zoom sur cet outil essentiel pour les professionnels !

Un outil ultra-complet pour booster votre productivité en toute circonstance

Waspnote s’apparente à un véritable assistant personnel qui vous accompagne dans votre quotidien. En un clic ou une commande vocale, il est prêt à répondre à vos besoins grâce à plusieurs fonctionnalités puissantes, comme la création d’un résumé concis et pertinent de vos notes. L’IA analyse le contenu et identifie les expressions, les concepts clés et le contexte. En un coup d’œil, il vous génère les points essentiels à retenir.

Autre fonctionnalité intéressante, “Ask Wasp”. Il suffit de poser une question à l’IA pour qu’elle génère une réponse basée sur sa base de connaissances. La réponse s’intègre parfaitement ensuite à vos notes. Seconde option pour aller plus loin, la fonction “Quick Knowledge Integration”. Le fonctionnement est simple : lorsque vous prenez des notes, vous n’avez qu’à sélectionner une partie du texte et à poser une question à l’IA pour qu’elle y réponde. C’est très utile pour obtenir des informations supplémentaires sur un sujet. Vous avez ainsi des notes complètes et claires en toute circonstance !

Waspnote dispose également de fonctionnalités vous permettant de marquer des lieux sur une carte et d’y associer des notes. Images, notes, descriptions… De nombreuses informations peuvent être liées à un lieu. C’est particulièrement pratique pour les professionnels qui voyagent beaucoup ou qui travaillent sur plusieurs marchés.

Autant d’outils puissants qui vous aideront à booster votre productivité. Le plus, c’est qu’ils sont aussi disponibles via une app mobile ! Avec ça, vous pouvez être efficace tout le temps.

Une extension YouTube pour prendre des notes lors de vos visionnages

Ce n’est pas un secret, YouTube est une plateforme clé pour booster ses connaissances professionnelles. Alors, pour simplifier vos prises de notes lors de vos visionnages, Waspnote a pensé à tout. Via une extension, vous pouvez prendre des notes en notant le timecode en un clic et ajouter votre dictionnaire personnalisé. Il est même possible d’activer la synchronisation multi-appareils pour accéder à vos notes avec les horodatages à n’importe quel endroit.

-82% de réduction exclusive sur Waspnote !

En ce moment, Waspnote est affiché à seulement 29 dollars à vie au lieu de 125 dollars ! Une réduction de 82 % qui vous permettra de donner un coup de fouet à votre productivité à bas coût.

