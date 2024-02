La productivité, c’est le nerf de la guerre de bon nombre de professionnels. Quand la liste de tâches s’allonge et que le stress monte, être efficace peut devenir une véritable mission ! Dans ce cas-là, l’idéal est de s’armer d’outils intelligents qui nous aideront à améliorer notre organisation et à boucler les projets plus rapidement. Autant dire que c’est un objectif que nous partageons presque tous. BeforeSunset AI vise justement à nous aider à la réaliser. Avec son assistant d’intelligence artificielle (IA), la solution permet de maximiser notre productivité en quelques clics. Zoom sur cet outil plein de magie !

L’outil qu’il vous faut pour gagner en productivité

BeforeSunset AI s’appuie sur l’IA pour vous aider à organiser intelligemment votre journée. Un seul mot d’ordre : productivité. C’est très simple, vous renseignez votre to-do list avec le temps accordé à chaque tâche. Il est même possible d’indiquer un lieu si elle est urgente ou non. Vous pouvez également ajouter des sous-tâches associées, et écrire des notes pour chacune d’entre elles. À noter que vous pouvez ajouter des tâches récurrentes.

À partir de ces informations, la solution s’occupe de répartir les tâches dans votre calendrier. D’ailleurs, vous pouvez synchroniser ce dernier avec votre agenda Google ou Outlook pour que votre liste de tâches y soit importée.

Si vous avez du mal à vous concentrer, une fonctionnalité de BeforeSunset AI devrait vous plaire : le timer. Dès que vous devez commencer une tâche, un minuteur se lance. Pour prendre une pause, un bouton dédié est disponible. Il vous suffit ensuite de cliquer sur “Back to work” pour poursuivre votre projet.

Parce que les imprévus font partie du quotidien, il est possible que vous n’ayez pas eu le temps de réaliser une tâche au moment où vous le deviez. Il suffit alors de cliquer sur “Plan my day”, et l’IA réoganisera vos prochaines journées en conséquence.

Aussi, une fonctionnalité de marque-page vous permet de conserver toutes vos to-do list par date. C’est pratique pour prendre du recul et voir si vous aviez avancé comme vous le souhaitiez au fil des précédentes semaines.

Des fonctionnalités d’Analytics et de collaboration indispensables

BeforeSunset AI va bien plus loin que la planification de tâches. Grâce à l’onglet Analytics, vous pouvez monitorer en un coup d’œil vos performances. Les tâches que vous réalisez le plus, vos accomplissements en fonction de vos objectifs, votre temps de travail… Des données indispensables pour se motiver et progresser au quotidien !

Toute votre équipe peut bénéficier des fonctionnalités de BeforeSunset AI. Entièrement collaboratif, vous pouvez partager des to-do lists avec votre équipe, interagir avec les autres et vous motivez. Là encore, un tableau de bord soigné vous permet de suivre vos progrès et réalisations, cette fois-ci, tous ensembles.

-70 % de remise immédiate sur BeforeSunset AI !

Prêt à travailler plus intelligemment et efficacement ? Alors BeforeSunset AI est fait pour vous. Le plus, c’est qu’il est en ce moment disponible à partir de 49 dollars à vie au lieu de 165 dollars, soit -70 %. Un investissement qui vous fera, sans aucun doute, gagner en productivité.

