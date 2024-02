Fidélisation des équipes, recrutement, communication entre les managers et les employés, gestion au quotidien, réglementations en vigueur… Les difficultés liées à la gestion administrative dans le secteur du retail sont nombreuses. Tous ces sujets sont effectivement au centre de préoccupations majeures pour les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et les commerces spécialisés. La réalité est la suivante : de nombreux travailleurs ont quitté leur emploi dans le retail pendant la pandémie. Environ 237 000 employés ont abandonné leur poste entre février 2020 et février 2021. Depuis, le secteur a du mal à se remettre de la crise. Il faut de nouveau recruter, encore plus fidéliser et surtout repenser la façon de gérer les équipes.

Comment optimiser la gestion administrative quand on est retailer ?

Un phénomène qui touche des professionnels déjà dépassés par la gestion administrative depuis plusieurs années. En effet, contrairement aux grands groupes, la plupart des petites entreprises du retail n’ont pas élaboré de stratégie de marque employeur qui pourraient leur permettre de fidéliser leurs talents et de recruter plus facilement. Elles n’ont pas spécialement vocation à le faire étant donné leur taille et leurs moyens. Sans parler des difficultés quotidiennes que rencontrent les managers et les chefs d’entreprise du secteur à gérer les ressources humaines. Chacun son métier : un restaurateur s’occupe de la salle et de la cuisine. Il n’a pas forcément de compétences dans la gestion administrative.

Pour pallier cette difficulté, il existe des solutions digitales. Des outils numériques sont capables d’assister les professionnels du retail dans la gestion quotidienne de leurs tâches administratives. Du planning à la paie, en passant par les étapes de conformité, une plateforme comme Combo peut leur faire gagner beaucoup de temps et éviter le surmenage ou une charge mentale pesante au fil des années. Sans une méthode claire et optimisée, les retailers peuvent vite se retrouver avec des plannings Excel non conformes et compliqués à partager. Il peut aussi être très compliqué de trouver le bon document RH au bon moment.

Quels critères pour choisir le bon outil en 2024 ?

Attention, tous les outils ne sont pas révolutionnaires. Certains, trop complexes, peuvent aussi peser sur la motivation des équipes. Voilà pourquoi une plateforme claire et intuitive peut vraiment faire la différence au quotidien. Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce sont également régis par des réglementations assez lourdes. Il y a celles liées à la convention collective par exemple. Force est de constater qu’il est possible de se perdre rapidement dans les méandres de la législation en vigueur.

Besoin de poser une question ? Avec un outil de gestion administrative, vous pourrez profiter d’experts fiables, accessibles en un clic. Une technologie comme celle-ci va aussi permettre d’affiner le suivi des heures travaillées de chaque membre du personnel. Un bon moyen d’éviter des conflits ou des erreurs en période de paie. La plupart des managers ont déjà vécu des situations délicates où la communication avec l’employé se tend. Grâce aux outils digitaux, cela ne peut plus se produire puisque tout est tracé sur une plateforme unique et accessible à tous.

Une solution pour gagner du temps et se concentrer sur son cœur d’activité

La plupart des gérants estiment que la gestion administrative est une tâche chronophage. On peut effectivement y laisser de nombreuses heures. Des heures qui semblent “perdues”, ou qui ne sont en tout cas pas consacrées au cœur d’activité de l’entreprise. Une plateforme de suivi permet de gérer les équipes sereinement et à distance, notamment grâce à des innovations comme la signature électronique qui facilite la vie des gérants. Plus besoin de transporter du papier ou même de se déplacer dans certains cas.

Enfin, certaines plateformes de gestion administrative rassemblent les données du terrain dans des tableaux de bord. Un excellent moyen de vérifier le taux d’absentéisme ou le turnover en un coup d’œil. Plus globalement, ces données permettent de ne plus piloter son entreprise à vue : masse salariale, ratios de productivité. Vous pouvez même aller plus loin en connectant la plateforme digitale de votre choix à votre caisse enregistreuse pour ajuster les plannings en fonction de l’activité et des objectifs.

Comme vous avez pu le constater, les outils digitaux peuvent être d’une grande aide pour les gérants dans le secteur du retail. C’est aussi un bon argument pour recruter plus efficacement et convaincre vos salariés de rejoindre votre entreprise. Une nouvelle page s’ouvre dans le monde du retail, celle de la simplification des tâches quotidiennes. Vous pouvez y prendre part. Les plateformes de gestion administrative s’imposent aujourd’hui comme des outils indispensables pour améliorer et faciliter le quotidien des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, des commerces de bouche, des points de vente ou des pharmacies.