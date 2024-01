Vous êtes confronté au défi constant de créer un contenu à la fois pertinent et convaincant tout en gérant vos canaux de médias sociaux de manière efficace ? Ne cherchez plus. Followr.ai est là pour révolutionner votre usage des réseaux sociaux et optimiser votre processus de création de contenu.

La création de contenu alimentée par l’IA au bout des doigts

Dites adieu aux problèmes de création de contenu avec Followr.ai. Créez des posts captivants sans effort en utilisant un outil qui recueille des informations pertinentes pour votre entreprise, un autre pour générer du contenu à partir de prompts spécifiques, ou encore un autre pour exploiter les résultats de Google, et bien d’autres encore… Ne manquez plus jamais d’inspiration !

Planification intelligente et automatisation

Ne vous souciez plus de vos publications grâce à la programmation intelligente et à l’automatisation de Followr.ai. Optimisez votre odiffusion en planifiant et en automatisant vos posts sur les principales plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest et TikTok. Rationalisez votre flux de travail et assurez un engagement cohérent avec votre public.

Des analyses complètes pour une prise de décision éclairée

Obtenez des informations sur les performances de vos réseaux sociaux grâce à la fonction d’analyse de Followr. Suivez les indicateurs essentiels comme que les impressions, l’engagement, le taux d’engagement et le nombre de publications. Prenez des décisions éclairées et optimisez votre stratégie pour obtenir les meilleurs résultats.

Accès à vie : améliorez votre présence sur les réseaux sociaux dès aujourd’hui

Bénéficiez d’un accès à vie à Followr.ai, y compris toutes les futures mises à jour et les modèles d’IA. Profitez de l’intégration complète des réseaux sociaux, de la génération d’images par l’IA et d’un large éventail de fonctionnalités pour améliorer votre stratégie social media.