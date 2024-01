Qui n’a jamais rêvé d’un outil capable de créer du contenu personnalisé à partir de l’ADN de sa marque ? Ce rêve devient réalité avec SocialDude.

Accueilli avec succès sur Product Hunt le 24 novembre 2023 (5ᵉ Product of the Day), cet outil français et innovant révolutionne la manière dont les marques interagissent avec leur audience sur les réseaux sociaux. Désormais, il vous suffit de renseigner vos préférences et, en quelques secondes, SocialDude s’occupe de générer votre contenu sur mesure, en fonction de vos instructions. Cela vous permettra de consacrer tout ce temps au développement de votre entreprise, pendant que cet outil, alimenté par l’IA, s’occupera de trouver de nouvelles idées, de concevoir des stratégies, de rédiger votre contenu, etc.

Découvrez SocialDude, votre nouvel allié pour créer du contenu impactant en un instant

Vous l’aurez compris, SocialDude saura trouver une place de choix dans votre quotidien avec une interface ludique et facile à utiliser. En plus de la rédaction des publications sur vos réseaux, il est capable de rédiger des scripts pour YouTube, Instagram Reels, ou encore TikTok par exemple, et de générer du contenu et des images pour les accompagner. En bref, SocialDude deviendra le garant de la communication digitale de votre marque. Le tout, grâce à l’intelligence artificielle.

Le temps des professionnels du marketing est particulièrement précieux et les journées sont courtes. Alors inutile de consacrer trop d’énergie aux tâches qui peuvent désormais être prises en charge par l’intelligence artificielle. SocialDude se présente comme votre meilleur allié sur les réseaux sociaux. Un outil complet, au service de votre communauté, pour gagner en productivité et créer du contenu sur tous les réseaux sociaux : Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook et Twitter (X).

Un accès à vie pour 49 € seulement, ça vous tente ?

Bonne nouvelle, à l’occasion de son lancement, vous pouvez bénéficier d’une offre intéressante. SocialDude propose aux 100 premières personnes, un accès à vie pour seulement 49 euros, au lieu d’un abonnement mensuel à 20 euros par mois. Pas d’abonnement, un seul paiement pour accéder de manière illimitée à l’outil et aux futures mises à jour. En revanche, ne traînez pas ! L’offre est disponible jusqu’au 31 janvier 2024 seulement.

SocialDude se présente comme un outil évolutif. Si les fonctionnalités proposées sont déjà poussées et particulièrement pertinentes, d’autres encore plus puissantes vont suivre, c’est donc le bon moment pour s’inscrire. En plus de l’amélioration prévue des fonctionnalités existantes et de son interface, il y aura notamment l’ajout de variables personnalisables pour configurer son contexte et adapter toutes les fonctionnalités à son profil, ainsi que l’intégration d’un éditeur et bien d’autres, etc.

Des fonctionnalités en constante évolution

Ce n’est pas tout : SocialDude souhaite couvrir le maximum de tâches liées à la gestion et au développement des réseaux sociaux afin de devenir un partenaire indispensable. L’outil proposera bientôt de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de collaborer et de modifier directement les contenus générés à l’aide d’un éditeur boosté par IA. Vous pourrez ainsi perfectionner efficacement vos contenus. Bref, de quoi s’amuser sur une plateforme intuitive et surtout un moyen de gagner plusieurs heures précieuses chaque jour.