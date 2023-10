Le quatrième trimestre de l’année est toujours une période intense pour les entreprises. C’est le sprint final pour finir en beauté, avec des performances exceptionnelles et des clients toujours plus nombreux. Pour cela, il ne faut pas relâcher ses efforts et s’intéresser à de nouveaux leviers pour booster sa stratégie. Les webinars sont des contenus cruciaux pour vous aider dans cette démarche. Cette semaine, nous vous en proposons trois abordant l’optimisation des budgets média, la préparation du Black Friday et l’amélioration de votre stratégie d’acquisition.

Pour découvrir plus d’événements en direct ou en replay, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour découvrir comment optimiser vos budgets média

Qui ? Commanders Act

Quand ? Le 26/10/2023

À quelle heure ? À 10h30

Sujet : Commanders Act vous emmènera à la découverte d’une solution innovante pour gérer et optimiser vos budgets média. Les principaux usages et quelques success stories seront dévoilés.

Une webconférence pour préparer stratégiquement votre Black Friday sur Amazon

Qui ? Bizon

Quand ? Le 26/10/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Bizon vous invite à découvrir la recette du succès pour réussir sur Amazon pendant l’intense période du Black Friday. Opérationnel, activation retail media, planification stratégique… Plusieurs points clés seront abordés pour vous aider à booster votre visibilité.

Un événement en ligne pour améliorer les performances de votre stratégie d’acquisition

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 26/10/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Les experts de Kamp’n vous dévoileront les bonnes pratiques à adopter pour gagner du temps dans l’analyse des performances de votre stratégie Social Ads, et comment améliorer vos résultats.

