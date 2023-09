Vous êtes vous déjà demandé de quelle façon sont perçues vos campagnes de marketing d’influence ? Quels sentiments inspirent-elles chez les utilisateurs ? Est-ce plutôt positif, négatif ou neutre ?

Une analyse concentrée uniquement sur des indicateurs quantitatifs, c’est-à-dire des données mesurables, limite l’analyse des performances de votre campagne d’influence. En effet, vous avez une visibilité sur des résultats chiffrés, mais aucune sur les ressentis et sur les appréciations des communautés exposées à votre campagne. Pourtant, ces informations sont essentielles pour évaluer le succès ou l’échec de vos actions et de votre stratégie. Sans elles, il est alors difficile d’interpréter justement vos résultats.

Stellar Tech est convaincu que l’avenir des rapports de campagne repose sur la manipulation de données quantitatives chiffrées et de données qualitatives basées sur l’analyse sémantique du contenu. Les premières révèlent le succès ou l’échec d’une campagne, tandis que les secondes fournissent des explications. Jusqu’à présent, les rapports de campagnes d’influence se fondaient uniquement sur une analyse quantitative des résultats. Désormais, les rapports de Stellar Tech incluront des données qualitatives sur les publications, et seront en mesure de décrire ce que les communautés exposées à la campagne ont pensé ou ressenti à propos des publications, de la marque ou du produit.

Pour cette raison, Stellar Tech, plateforme SaaS spécialisée dans le marketing d’influence, s’étoffe d’un tout nouvel add-on permettant d’analyser les commentaires et les réactions que reçoivent les publications de vos influenceurs. Cette fonctionnalité unique sur le marché donne une toute nouvelle dimension à vos rapports de campagne : désormais, vous pouvez connaître, en détail, la perception et les sentiments des personnes ayant été exposées à vos campagnes d’influence. Ce sont des informations essentielles pour affiner vos stratégies, renforcer votre collaboration avec les influenceurs et, ainsi, accroître vos résultats.

Partez à la découverte de cet outil révolutionnaire permettant de :

Analyser les sentiments et réactions de l’audience de vos influenceurs ;

Découvrir la perception et l’appréciation de vos produits et marques ;

Identifier les influenceurs et ambassadeurs de marques qui correspondent à votre audience cible et dont les publications génèrent les sentiments les plus positifs ;

Détecter des intentions d’achats.

L’analyse de commentaires, un add-on révolutionnaire pour les marques

Lancé en 2018, Stellar Tech a su tirer son épingle du jeu dans le secteur hautement concurrentiel du marketing d’influence grâce à sa technologie de pointe. La plateforme est en mesure d’identifier des influenceurs pertinents en fonction d’une série de critères, de prédire et de mesurer les performances ainsi que le ROI des campagnes d’influence.

Pour renforcer ses fonctionnalités d’analyse et de reporting, Stellar Tech dévoile aujourd’hui son add-on innovant : l’analyse de commentaires. Ses utilisateurs peuvent alors directement accéder à la répartition des commentaires des posts de la campagne selon le sentiment détecté par l’algorithme : positif, neutre, négatif, les mots clés et emojis les plus utilisés mais également aux tops mentions et commentateurs.

Cette analyse aide non seulement à mieux évaluer les avis et ressentis, mais aussi à expliquer les succès (ou non) de vos campagnes. Vous êtes également en mesure de mieux appréhender l’appréciation de vos produits et de votre marque, mais aussi de repérer les intentions d’achat. Enfin, vous obtenez des informations pertinentes pour améliorer votre stratégie de marketing d’influence et prendre de l’avance sur vos concurrents.

Une question demeure toutefois : comment les émotions des utilisateurs sont-elles analysées ? Stellar Tech s’appuie sur l’intelligence artificielle, notamment le machine learning. Grâce au traitement du langage naturel, la plateforme est capable de détecter les sentiments exprimés dans les commentaires sous les publications des influenceurs : s’ils sont positifs, négatifs, neutres… Pour maximiser la puissance de cet add-on, les algorithmes du logiciel ont été entraînés sur plus de 198 millions de commentaires.

Découvrez ce que les communautés pensent réellement de vous

Avec le module Reporting de Stellar Tech, vous pouvez mesurer précisément les performances et le ROI de vos campagnes d’influence. Vous accédez aux métriques d’efficacité (CPE, CPC, CPM, etc.) par campagne, par influenceur et par réseau social, et pour chacun des contenus publiés par les influenceurs. En quelques clics, les indicateurs de performances quantitatifs sont donc à votre disposition.

Désormais, grâce à l’add-on d’analyse de commentaires, vous accédez aussi aux données qualitatives, nécessaires pour comprendre ce que pensent les audiences. Vous pouvez ainsi prendre des décisions plus éclairées en fonction de leurs opinions, notamment pour trouver les influenceurs les plus pertinents. L’analyse effectuée permet de savoir si les contenus qu’ils partagent sont alignés sur les valeurs et les ambitions de votre marque, mais aussi de votre public.

Après avoir déployé toutes vos actions, c’est le moment de prendre la température en réalisant un reporting de campagne. En intégrant l’add-on de Stellar à votre rapport, vous obtenez une meilleure compréhension de vos performances. En effet, les indicateurs qualitatifs viennent compléter les indicateurs quantitatifs, vous offrant une vision à 360 degrés de vos résultats : nombre d’impressions, reach, sentiments, nombre de réactions, taux d’engagement… Des métriques indispensables pour comprendre l’impact de votre campagne d’influence.

Cette nouvelle fonctionnalité d’analyse des commentaires de Stellar Tech est un allié de taille pour toute entreprise qui souhaite faire du marketing d’influence un levier de performance. Pratique et innovante, elle vous permet de réaliser, en un clic, une analyse approfondie des commentaires, réactions et emojis des communautés exposées à votre campagne d’influence sur les réseaux sociaux. Vous l’aurez compris, ce nouvel add-on joue un rôle clé dans la mesure de la perception et de la réputation de votre marque, dans l’optimisation de vos stratégies d’influence et dans l’accroissement de votre chiffre d’affaires.

Autant dire que vous ne piloterez plus jamais vos campagnes de la même façon. Toute la magie de Stellar Tech et de ce nouvel add-on peut être découverte lors d’une démo gratuite.