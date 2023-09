Ad4Screen, agence média et marketing 100 % Cross Device poursuit ses opérations de croissance externes. Ce mardi 5 septembre, l’entreprise a annoncé l’acquisition stratégique d’Adenlab, agence experte dans les campagnes ...

Ad4Screen, agence média et marketing 100 % Cross Device poursuit ses opérations de croissance externes. Ce mardi 5 septembre, l’entreprise a annoncé l’acquisition stratégique d’Adenlab, agence experte dans les campagnes SEA. En combinant leurs forces, les deux spécialistes désirent proposer une offre encore plus complète et innovante à leurs clients.

Offrir une approche 360° des campagnes digitales

Créée en 2019 par Romain Stevens et Natalya Donnat, Adenlab se concentre sur l’optimisation Analytics, la gestion du trafic et le déploiement de campagnes sponsorisées des marques et e-commerçants. Pour mener à bien ces trois missions clés du digital, l’agence s’arme d’outils à la pointe en gestion et diffusion des catalogues. Grâce à cette offre faisant rimer data, acquisition et conseil, l’agence est déjà parvenue à séduire plus de 120 entreprises.

Afin de poursuivre sur cette bonne lancée, Adenlab rejoint aujourd’hui le groupe 1Screen, déjà composé de trois entités :

Ad4Screen, agence media et marketing cross device ;

Relatia, agence experte en E-CRM et Mobile-CRM ;

BackInApp, solution de retargeting mobile.

« Nous sommes ravis d’accueillir Adenlab au sein de nos équipes. À l’heure où pas moins de 76 % des investissements Search sont sur Mobile, intégrer Adenlab, agence experte en SEA au groupe 1Screen prend tout son sens », s’est enthousiasmé Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen. Avec cette nouvelle addition, le groupe cherche à enrichir davantage sa palette de services publicitaires. Il souhaite tirer le meilleur parti des expertises de chaque entité pour proposer une approche et une gestion toujours plus complète des campagnes digitales des marques.

Une ambition également mise en relief Romain Stevens, CEO d’Adenlab : « Rejoindre le groupe et les équipes d’Ad4Screen, nous a semblé évident. Les synergies possibles, les projets et visions communes nous ont plus que motivé Natalya et moi-même. Après quelques années à piloter seul Adenlab, nous voulions offrir à nos équipes et nos clients une nouvelle expérience pour aller encore plus loin ».

Grâce à ce rachat, 1Screen accélère subitement sa croissance : son nombre de clients s’élève désormais à 170, répartis dans une dizaine de pays. Elle recense par ailleurs 90 collaborateurs, travaillant entre Paris et Barcelone. Une évolution considérable qui va permettre à son entité Ad4Screen de poursuivre ses efforts pour atteindre son objectif principal : offrir des solutions publicitaires de premier plan, basées sur la technologie et l’expertise humaine.