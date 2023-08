Après des mois de négociations, New Relic est finalement parvenue à trouver un terrain d’entente avec les fonds d’investissement Francisco Partners et TPG. Le lundi 31 juillet, la société américaine de logiciels d’analytique a annoncé son rachat par les deux parties prenantes. La transaction, qui s’élève à 6,5 milliards de dollars, se fera en espèces.

Poursuivre sa transition vers une tarification à l’utilisation

Créée en 2008 à San Francisco, New Relic s’est positionnée sur le marché de la surveillance de la performance des applications (APM). Elle propose des solutions technologiques grâce auxquelles les développeurs peuvent monitorer et améliorer leur stack en mode cloud. Elle est rapidement devenue l’une des entreprises leaders dans le domaine de l’observabilité, aux côtés de ses concurrents Dynatrace et Datadog.

Après une première levée de fonds de 80 millions de dollars en 2013, la société réalise un nouveau tour de table en 2014, grâce auquel elle obtient 100 millions de dollars supplémentaires. Quelques mois plus tard, elle fait son entrée sur le New York Stock Exchange, devenant ainsi une entreprise publique.

En 2020, New Relic a entamé une restructuration de son activité avec, au cœur de celle-ci, un modèle de tarification basé sur l’utilisation plutôt que l’abonnement. Elle s’est ainsi séparée de 10 % de ses effectifs et compte recruter des profils plus alignés sur sa nouvelle stratégie.

C’est pour poursuivre cette dynamique de changement que le spécialiste de l’observabilité a finalement accepté l’offre faite par Francisco Partners et TPG. Le montant de l’acquisition, qui s’élève à 6,5 milliards de dollars, surpasse la précédente proposition à 5 milliards de dollars faite en mai dernier. Une fois l’opération finalisée, l’entreprise quittera la bourse et redeviendra privée.

« New Relic a réalisé des progrès significatifs dans la transition de son activité de consommation à la demande et, avec Francisco Partners et TPG, nous disposerons des ressources et de la flexibilité nécessaires non seulement pour achever le dernier chapitre de cette transition, mais aussi pour accélérer notre stratégie et fournir à nos clients une pratique data-driven standardisée dont toutes les entreprises pourront bénéficier », s’est enthousiasmé Bill Staples, CEO de New Relic, dans un communiqué.