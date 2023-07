Ces trois dernières années, les canaux de communication digitaux ont connu une véritable croissance d’utilisation. Malgré ces évolutions, le téléphone reste un moyen privilégié par les acheteurs pour obtenir des informations sur un produit, voire devenir client. La difficulté reste de mesurer le réel impact de chaque appel sur une campagne marketing. Pour y arriver, les entreprises sont nombreuses à se tourner vers un outil de call tracking comme Dexem. La solution 100 % française permet de mesurer avec précision les conversions engendrées par vos appels et de les associer à une campagne marketing. Le but est simple : mesurer leur efficacité pour optimiser vos coûts d’acquisition.

Associez facilement un appel à une campagne marketing

Mettre en place une campagne marketing efficace qui génère des appels téléphoniques puis des deals, voilà un objectif que souhaitent atteindre bon nombre d’entreprises. Pourtant, difficile d’y arriver lorsqu’on ne sait de quelle action marketing découle chaque appel. Comment mesurer le retour sur investissement (ROI) de chaque levier ? Comment optimiser ses campagnes en conséquence ? Quel est le taux de conversion par téléphone ? Autant de questions qui planent.

C’est justement pour aider les entreprises à y voir plus clair sur chacune d’entre elles que Dexem a mis au point une solution avancée de call tracking. Depuis celle-ci, vous pouvez créer des numéros virtuels de tracking pour chacune de vos campagnes marketing et les rediriger vers le numéro de téléphone de vos forces de vente. Le processus ne demande aucune connaissance technique : il suffit de choisir un nom pour le numéro, définir l’indicatif, le numéro de redirection et le nombre de numéros. En somme, l’installation se fait en cinq minutes et sans aucune modification du système de téléphonie existant.

Des numéros de tracking à indicatif géographique en 01, 02, 03, 04 ou 05 sont proposés, mais également nationaux en 09. Dexem garantit des numéros testés et sans spams.

Ensuite, il faut attribuer chacun d’entre eux à la campagne ou au canal de votre choix. Il peut s’agir d’une landing page, d’une annonce Google Ads, d’une page d’un site web, d’un support print… Les possibilités sont nombreuses. Un numéro de téléphone unique peut être utilisé pour chaque point de contact pour mesurer leur impact dans le parcours client.

Dexem vous propose deux types de tracking :

Statique , avec un numéro par campagne ;

, avec un numéro par campagne ; Dynamique, pour remplacer le numéro affiché sur votre site Web par un numéro de tracking en fonction de la source de trafic ou de la session du visiteur. Par exemple, si ce dernier vient d’une campagne SEA, il ne verra pas le même numéro qu’un visiteur provenant d’une annonce Facebook Ads.

Le commercial peut ensuite récupérer les données de provenance de l’utilisateur lors de la redirection. En un clin d’œil, il sait s’il provient d’une campagne d’e-mailing ou de l’événement organisé le week-end dernier.

Pour enrichir l’expérience des appelants, Dexem propose une large gamme d’options telles qu’un message d’accueil, une musique d’attente ou encore une messagerie vocale. Il suffit de choisir un fichier son, et le tour est joué. De votre côté, vous disposez également de fonctionnalités pratiques comme les notifications par e-mail des appels manqués et l’enregistrement des conversations.

Analysez l’impact de vos campagnes d’acquisition en un coup d’œil

Dexem le sait bien, une campagne marketing s’accompagne nécessairement d’un suivi méticuleux des leviers actionnés. Pour cette raison, la solution s’arme de puissants tableaux de bord depuis lesquels vous pouvez suivre toutes vos performances.

Les heures de pointe, le nombre d’appels par jour, la durée moyenne des appels et le nombre d’appels manqués sont quelques-unes des nombreuses statistiques à votre portée. Toutes ces données sont indispensables pour ajuster les actions marketing déployées et le parcours de vos clients. Vous avez par ailleurs une vue détaillée sur les sources de trafic utilisées, vous permettant d’identifier les plus efficaces et d’adapter votre stratégie d’acquisition pour générer plus de prospects. Tous les rapports peuvent être exportés en XLS et CSV puis transférés aux équipes concernées.

Vous récoltez aussi de la data sur le comportement de vos prospects et clients par téléphone, et sur la qualité de l’accueil téléphonique de votre entreprise. De cette façon, vous pouvez identifier vos points forts et vos points faibles pour améliorer l’expérience proposée aux appelants.

Autre avantage de taille, vous avez accès à l’historique de vos appels en un clic. Vous ne manquez ainsi aucun coup de fil et ne passez à côté d’aucun lead.

Une solution qui s’intègre à tous vos outils

Pour approfondir l’analyse de vos performances marketing, Dexem s’intègre dans tout votre environnement d’entreprise. La solution peut être connectée à vos outils marketing, comme Google Ads ou Google Analytics, pour faire remonter automatiquement les données importantes. Il est aussi possible de la lier à votre CRM, notamment Salesforce ou HubSpot, afin de réconcilier les appels avec les ventes. Les développeurs peuvent aussi construire leurs propres intégrations via Zapier, Webhooks ou API.

Intuitive et performante, Dexem apparaît donc comme une solution incontournable pour quantifier et attribuer finement les appels entrants issus de vos campagnes marketing. Elle se dote de fonctionnalités d’analyse avancées qui, in fine, permettent d’optimiser vos coûts d’acquisition. HelloWork, spécialiste de l’emploi, du recrutement et de la formation, a ainsi doublé le taux de conversion d’une de ses principales campagnes Google Ads.

Alors, conquis ? Toutes les possibilités offertes par Dexem peuvent être découvertes grâce à l’essai gratuit, disponible pendant un mois.