Avec la démocratisation de l’intelligence artificielle (IA), l’écriture de prompt est devenue un art à part entière. De celle-ci dépendent les résultats proposés par les agents conversationnels. Pour cette raison, certains experts du digital ont conçu des sites web regroupant des consignes bien rédigées, qui permettent d’obtenir les meilleures réponses possibles. D’autres ont développé des outils comme Generated By, qui génère le prompt parfait. Pour le moment, la solution est accessible en version bêta.

Une bibliothèque avec plus de 300 prompts

Generated By s’utilise comme un moteur de recherche. Il suffit de taper votre requête, en anglais, dans la barre prévue à cet effet. Par exemple, “I want to write an SEO article to present our new product for our e-shop”. À partir de cette simple indication, l’outil vous génère automatiquement un prompt détaillé spécifiant le ton à adopter, les points à aborder et les objectifs à atteindre. Pour obtenir un résultat encore plus précis, il sera bientôt possible d’ajouter des variables, comme l’industrie dans laquelle vous évoluez ou le produit que vous avez développé.

Une fois que vous avez la requête parfaite, il ne vous reste plus qu’à la copier et à la coller dans ChatGPT. Il est possible de se rendre directement sur le site de l’agent conversationnel d’OpenAI, ou dans l’onglet “Chat UI” de Generated By. Depuis celui-ci, vous pouvez tester votre prompt sur ChatGPT-3.5 ou encore ChatGPT-4. Cala évite d’osciller entre plusieurs interfaces.

L’historique de vos requêtes est conservé. Vous pouvez retrouver, modifier et optimiser des prompts quand vous le souhaitez. Il est même possible de les partager avec des collaborateurs dans le cadre d’un projet.

Dans le cas où vous souhaiteriez trouver un peu d’inspiration pour vos requêtes, Generated By met à disposition une bibliothèque alimentée par les créateurs et les utilisateurs. Elle contient actuellement plus de 300 prompts en lien avec le marketing, le business management, la technologie… Il est possible de se servir des filtres pour trouver la perle rare.

En parallèle, l’outil vous permet de créer des applications à partir de vos prompts. Vous pouvez par exemple concevoir un chatbot personnalisé qui utilisera vos requêtes et le connecter à vos propres apps. Votre audience peut alors s’y référer en cas de problèmes ou de questions.

Grâce aux 100 crédits fournis gratuitement, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités proposées par Generated By. Une fois tous les crédits utilisés, il faudra débourser 19 dollars par mois pour s’équiper de la solution. Toutes les options sont incluses, sauf celles pour collaborer avec ses équipes. Également, l’accès est limité à un certain nombre d’utilisateurs, et 50 000 mots peuvent être générés par Chat-GPT4. Pour plus de possibilités, il existe une licence à 49 dollars par mois.