La conception d’une vidéo ou d’un podcast nécessite parfois l’ajout d’une voix-off. Pour éviter qu’elle emprunte votre propre voix et gagner du temps, il est possible d’utiliser un outil de synthèse vocale. Certains d’entre eux, comme Utrrr, facilitent grandement le processus en transformant directement votre texte en audio. Plusieurs fonctionnalités sont mises à votre disposition afin que vous créiez une voix qui captivera votre audience !

Pour animer vos vidéos ou vos podcasts

Après avoir intégré votre texte sur Utrrr, vient le moment de choisir une voix. La solution en propose plus de 700 dans 65 langues et avec plusieurs accents, vous laissant l’embarras du choix. Certaines sont plus naturelles que d’autres.

Elles ont toutes un ton différent : calme, enjoué, formel… Le catalogue étant très large, il est préférable de mettre celles qui vous plaisent le plus en favoris lors de vos recherches. L’objectif est que vous puissiez trouver la voix qui incarnera le mieux votre vidéo, votre podcast ou encore votre formation e-learning. Dans le cas où vous auriez besoin d’ajouter plusieurs voix pour créer une conversation, c’est possible.

Une fois que vous avez trouvé la perle rare, vous devez définir la vitesse d’élocution et le niveau sonore afin que le résultat corresponde entièrement à vos attentes. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des pauses entre des phrases. Ce sont tous ces éléments qui permettront d’avoir un rendu naturel. Utrrr propose même d’ajouter une musique de fond pour susciter l’émotion.

Lorsque toutes les modifications ont bien été effectuées, vient le moment de télécharger l’audio. Deux formats sont proposés : MP3 ou WAV. Si vous souhaitez garder vos réalisations sous le coude pour un prochain projet, il suffit de conserver le fichier en brouillon sur Utrrr. Tous vos audios sont disponibles dans un même onglet pour vous aider à mieux vous y retrouver et vous organiser. Aucune crainte à avoir concernant la perte de fichier, car tout est sauvegardé automatiquement.

Côté prix, la solution est affichée à 67 dollars à vie au lieu de 299 dollars. Cette offre exceptionnelle comprend toutes les fonctionnalités présentées. Vous disposerez, bien entendu, de toutes les prochaines nouveautés introduites par les créateurs d’Utrrr !

