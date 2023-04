L’administratif est rarement une partie de plaisir, mais reste une tâche nécessaire. Pour passer le moins de temps possible dessus, il convient d’améliorer ses processus. C’est ce qu’ont cherché à faire les créateurs de Trackabi, une plateforme de suivi du temps et des congés. Elle mise sur la gamification pour rendre certains impératifs moins barbants.

Une application qui mise sur la gamification

Depuis Trackabi, les PME et les freelances peuvent suivre le temps passé sur une tâche, un projet ou à travailler pour un client de façon ludique. Il est possible de récompenser les employés qui parviennent à atteindre des objectifs spécifiques, comme ne pas être en retard au travail et mettre à jour leurs feuilles de temps à l’heure. Un badge “Early Bird” est attribué automatiquement aux personnes arrivant avant neuf heures, “Superhuman” à celles qui ont fait des heures supplémentaires. Avec ces récompenses, l’objectif est de stimuler la motivation des salariés et d’accroître leur productivité.

D’autres fonctionnalités pratiques composent la solution, comme celle de time tracking pour desktop. En un coup d’œil, vos employés peuvent ajouter leurs jours de présence et d’absence, le temps accordé à chaque projet, leurs rendez-vous… Le tout, sous forme de graphiques et de modules. Des rapports peuvent être exportés en PDF et Excel ou partagés sous forme de lien. Aussi, une application de time tracking est accessible depuis Android et iOS pour mieux gérer son temps. Une fonction GPS est même incluse, permettant de vous guider lorsque vous vous rendez en réunion à l’extérieur.

Un calendrier est également mis à disposition pour réaliser des demandes de congés, suivre le traitement de la requête et connaître les jours d’absence de ses collègues.

Pour ceux qui traitent régulièrement des factures, une fonctionnalité permet de générer automatiquement le document en se basant sur l’outil de suivi de temps. C’est très pratique pour les entreprises qui travaillent quotidiennement avec des freelances. Les factures peuvent être envoyées directement depuis la plateforme ou téléchargées en PDF. Trackabi vous permet par ailleurs de garder un œil sur le traitement de vos factures et vos paiements.

Au vu de tous les avantages de la solution, il n’est pas surprenant qu’elle ait déjà été adoptée par plus de 3 000 entreprises. Pour suivre leur trace, vous pouvez profiter de la réduction temporaire. En ce moment, Trackabi est disponible à 99 dollars à vie au lieu de 1 200 dollars. Cela comprend 25 accès, le suivi de 300 clients et la création de 1 000 projets. Pour plus de possibilités, il faut se pencher sur les deux offres supérieures.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.