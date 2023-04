Ces dernières années, les marques ont cerné les possibilités offertes par le digital pour se connecter aux consommateurs et générer davantage d’engagement de leur part. Pour autant, exploiter pleinement toutes ces opportunités n’est pas si simple. Il faut s’engager dans une démarche de transformation numérique complète et maîtriser toutes les problématiques qui y sont liées, particulièrement en matière de data-driven marketing. Si certains annonceurs ont déjà atteint tous ces objectifs, d’autres y arrivent plus lentement.

D’un point de vue global, où en sont-ils dans leur maturité digitale ? C’est justement pour répondre à cette question majeure que Performics édite le premier Baromètre de la Maturité Digitale des annonceurs. Siècle Digital, Google et le concours de l’institut d’études Free-Thinking sont partenaires de ce sondage inédit.

À travers ce sondage, Performics interroge anonymement les décideurs du marketing sur l’usage de la data au sein de leurs opérations médias, l’importance stratégique qu’ils lui accordent ou encore les technologies qu’ils utilisent. Les réponses fournies permettront de dresser un état des lieux de la maturité digitale des annonceurs et d’identifier les grandes dynamiques par secteur d’activité en France.

Les résultats de cette étude de grande envergure seront dévoilés au cours des prochaines semaines lors d’un événement unique organisé au Campus Publicis Bastille, à Paris.

En attendant le jour J, nous vous invitons à partager votre perception de la maturité digitale de votre entreprise en répondant aux quelques questions de ce baromètre.