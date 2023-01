À première vue, mener à bien un projet implique nécessairement de se servir de différents outils. Il faut se répartir les tâches sur Trello, utiliser Google Docs pour créer et partager des documents, Slack pour échanger… Autant dire qu’alterner entre chaque tool n’est absolument pas pratique. Si toutes les fonctionnalités qu’ils proposent étaient réunies au même endroit ? C’est ce que propose Upbase.

Tous les outils nécessaires à portée de main

Upbase est une solution visant à simplifier la collaboration entre équipes et la gestion de vos projets. Elle dispose de tous les outils nécessaires pour réussir vos différentes missions. Le premier est l’outil “Task”, qui permet de répertorier les tâches à effectuer. De la même manière que sur Trello, elles sont affichées sous forme de tableau, vous offrant une visibilité complète sur l’avancée de votre travail et sur les échéances à respecter.

Il est possible de créer un espace pour chaque équipe : marketing, service client, produit… Chacune a son propre code couleur afin de s’y retrouver plus simplement, notamment dans l’onglet “Schedule”. Sur ce calendrier, vous retrouverez toutes les tâches à effectuer chaque jour par quel membre de quelle équipe.

Dans leur espace, les services ont les éléments importants pour avancer sur leurs projets, comme leurs documents et leurs fichiers. Les collaborateurs peuvent créer des notes, les partager et les organiser comme ils le souhaitent. Leurs collègues peuvent même ajouter des commentaires, ou bien utiliser la fonction “Chat” pour partager leurs remarques et idées. Il est possible de créer des conversations de groupe pour en discuter à plusieurs. L’interface de cette fonctionnalité se rapproche de celle de Slack, elle est donc simple à prendre en main.

En somme, Upbase dispose de tous les outils capitaux pour que vous puissiez travailler plus efficacement. La solution est en ce moment proposée au prix de 49 dollars à vie au lieu de 360 dollars. Cette offre limitée comprend la création d’un workspace et cinq accès. Pour les plus grandes équipes qui en souhaiteraient davantage, il faudra stacker les codes.

