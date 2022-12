Si vous deviez dresser un bilan du paysage social media pour l’année qui vient de s’écouler, que diriez-vous ? Certains observent que Facebook chute, d’autres qu’Instagram résistent malgré la percée de TikTok. Ce qui est certain, c’est que certains réseaux sociaux s’en sortent mieux que d’autres en cette fin d’année et c’est le moins que l’on puisse dire. Pour aborder ce sujet et se projeter sur l’année qui arrive, Agorapulse, l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous donne rendez-vous le jeudi 15 décembre 2022 à 12h pour un webinar dédié à ce sujet.

Quelles perspectives pour les réseaux sociaux en 2023 ?

Devant le nombre de spéculations sur les tendances qui arrivent et celles qui s’essoufflent, les experts d’Agorapulse ont pensé qu’il serait de bon ton de proposer de vraies données. En vous inscrivant à ce live, vous pourrez découvrir en avant-première les grandes tendances qui se dessinent en cette fin d’année et comprendre comment orienter votre stratégie pour 2023. Deux invités seront au micro de Deborah Orzech, content manager chez Agorapulse, pour partager leurs observations : Emeric Ernoult, CEO d'Agorapulse et David Martins, Head of Data d'Agorapulse. Au programme :

Facebook a l’air de s’essouffler, est-ce vraiment le cas ?

Les marques se lancent sur TikTok en masse, pour y faire quoi ?

LinkedIn est-il vraiment de plus en plus populaire ?

S’INSCRIRE AU WEBINAR

Le constat est sans appel : depuis quelques mois, les marques semblent réellement se détourner de Facebook. Plusieurs études montrent également que malgré l’explosion du format vidéo, YouTube ne résiste pas face à TikTok et Instagram. Pour la première fois, LinkedIn et Instagram sont « plus populaires que Facebook auprès des marques ». C’est un grand bouleversement et il est fort probable que TikTok passe également devant le réseau social de Mark Zuckerberg d’ici 2023.

Dans la même catégorie Le modèle Twitter bientôt dupliqué par la concurrence ?

Durant ce live, il sera aussi question de l’adoption de certains formats par les marques. Est-ce nécessaire de déployer une stratégie sur les vidéos courtes ? C’est bien possible. En 2022, on a assisté à une « percée fulgurante de TikTok auprès des marques ». Le réseau social passe devant Pinterest, Twitter, et même YouTube en termes d’importance pour les professionnels du social media. Bref, en participant à ce webinar, vous aurez un aperçu des grandes tendances qui se dessinent pour 2023.