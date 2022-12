Aujourd’hui, créer un site web soigné et responsive ne demande pas nécessairement d’être un expert du code. Il existe un bon nombre d’outils de création en drag and drop comme WebWave. Il se présente comme une alternative solide à Wix.

Construire son site en drag and drop

WebWave est un outil permettant de créer des sites en marque blanche depuis une interface intuitive qui ressemble à celle de Photoshop. Depuis cette dernière, les utilisateurs peuvent concevoir un site de façon visuelle, c’est-à-dire qu’aucune ligne de code n’est nécessaire. Tout se fait en drag and drop. WebWave dispose de templates et de nombreux blocs pour le texte, des boutons ou encore les visuels.

L’avantage, c’est que tout est modifiable en quelques secondes. Le paragraphe est mal placé par rapport à l’image ? Il suffit de cliquer dessus pour le déplacer. Pas besoin de fouiller dans le code. Le menu est trop petit sur la page principale ? La taille de celui-ci est ajustable en un instant. Bien entendu, l’outil aide à aligner tous les éléments pour que le site soit parfaitement millimétré.

Tout est mis à disposition pour que l’utilisateur puisse créer un site interactif. Des effets visuels sont proposés, par exemple lorsque le visiteur scroll la page ou passe son curseur sur un élément. Pour les plus créatifs, des animations peuvent aussi être ajoutées.

Tous les éléments ajoutés sont entièrement personnalisables : couleurs, polices, style… Il suffit de naviguer à travers les différentes options pour modifier les éléments selon vos envies. Pour éviter de perdre trop de temps à chercher les fonctionnalités souhaitées, il est possible de paramétrer l’interface selon ses préférences, en mettant certaines options au premier plan. Des fonctionnalités e-commerce ou encore SEO sont même disponibles.

WebWave permet de concevoir des sites web pour desktop, mais également pour mobile ou tablette. En effet, la création s’adapte à tous les devices. L’ajustement se fait automatiquement. Il est toutefois possible de créer différentes versions du site en fonction des supports si nécessaire. Enfin, le nom de domaine peut être modifié.

Les agences et freelances peuvent créer et gérer de multiples sites web pour leurs clients à partir d’une seule interface. Jusqu’au 13 décembre 2022, WebWave est accessible dès 69 dollars à vie au de 1 200 dollars. L’offre permet de mettre au point deux sites et autant de pages que nécessaire. Cela inclut 500 000 visiteurs uniques mensuels (répartis entre les domaines). Bien entendu, deux autres licences avec davantage de possibilités sont affichées sur la marketplace AppSumo.

