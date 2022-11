Les meetings à distance laissent peu de place à l’individualité : on a tous la même posture, avec notre bureau ou notre salon en arrière-plan. Pourtant, ajouter quelques éléments personnalisés peut faire la différence, notamment lorsqu’on cherche à vendre quelque chose. C’est pour répondre à cet enjeu que des outils comme Virtual Nametags by Warmly ont vu le jour. Il offre la possibilité d’ajouter des informations intéressantes à son arrière-plan et de modifier celui-ci. L’objectif est d’apporter des renseignements personnels ou professionnels qui permettent de mettre en valeur notre personnalité.

Créer son Warmly Nametag

Avec cet outil, Max Greenwald, le créateur de Virtual Nametags by Warmly, a voulu transformer la manière dont on communique avec nos interlocuteurs sur Zoom. L’objectif est d’avoir de l’impact dès les premières secondes. Pour cela, on peut complètement transformer notre arrière-plan lors de nos réunions en y incorporant son identité de marque et des informations utiles.

Depuis la plateforme de Warmly, il faut se rendre dans l’onglet “Personal” pour créer son Nametag. On ajoute notre prénom, notre nom ainsi que notre localisation. Il est possible de désactiver l’affichage de cette dernière. On peut également indiquer la prononciation de notre prénom pour éviter les erreurs assez gênantes lorsque notre interlocuteur nous salue en début de réunion. Les pronoms peuvent, eux aussi, être spécifiés.

Outre ces informations, l’écriture d’une biographie est proposée. Dans cet espace, on note par exemple nos centres d’intérêt ou des fun facts. Ils sont utiles pour briser la glace lorsque le meeting commence.

Côté visuel, il est possible d’utiliser un des arrières-plans disponibles : un bureau, un bâtiment moderne, une forêt… Le choix est large. On peut aussi ajouter un fond personnalisé, par exemple avec le logo de son entreprise. Le background peut aussi être complètement enlevé ou flouté.

En couplant Virtual Nametags à d’autres outils conçus par Warmly, on peut afficher des images et notre calendrier sur notre arrière-plan. Des GIFs peuvent aussi être affichés. Cela peut être intéressant à utiliser lorsque l’on fête un événement ou que l’on veut réagir à ce qui est dit de façon plus détendue.

En somme, l’outil sert à créer des arrières-plans à nos couleurs et à celles de notre entreprise. Il est accessible gratuitement.