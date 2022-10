Avec une inflation à 5,6 % en septembre (Insee), le livret A, plafonné à 2 %, n’apparaît plus comme la solution idéale pour protéger et faire grossir ses économies. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il est impossible de faire fructifier son argent. Il existe des alternatives innovantes, comme Mon Petit Placement. La start-up lyonnaise propose de placer son argent sur une assurance-vie, visant une meilleure rentabilité que les livrets classiques et les options proposées par les banques traditionnelles.

Des placements financiers lucratifs accessibles à tous

Avec sa plateforme, Mon Petit Placement ouvre les portes de l’investissement à tous. Il suffit de dix minutes et d’une connexion internet pour investir depuis chez soi. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme dans un secteur initialement réputé pour être complexe et élitiste.

Depuis l’application, les novices sans connaissance particulière en finance comme les experts en la matière peuvent investir en quelques clics. Pour chaque profil, les spécialistes de Mon Petit Placement proposent un niveau de risque et de rentabilité sur-mesure. Quatre portefeuilles sont présentés, allant du plus risqué au moins risqué. La performance varie entre 3 et 12% en fonction des fonds investis.

Bien entendu, il est possible de modifier et d’optimiser son investissement à tout moment. Les conseillers sont toujours disponibles pour fournir des recommandations et proposer une stratégie d’investissement adaptée aux objectifs et au profil de chacun.

Afin de permettre à quiconque de se constituer un capital, les coûts d’entrée ne s’élèvent qu’à 300 euros. L’épargnant peut alors commencer à investir, sans pour autant compromettre son quotidien. Cette somme permet d’accéder à des produits financiers premium, comme Rothschild, JP Morgan ou encore Lazard. Il peut choisir le secteur dans lequel il souhaite investir son capital. L’environnement, l’immobilier, la tech et l’égalité figurent parmi la liste des verticales proposées.

Un investissement sécurisé

Mon Petit Placement est partenaire de Generali et Apicil, deux assureurs très renommés. Les données personnelles et bancaires sont, elles, entièrement protégées. En somme, tout est mis en œuvre pour que chacun investisse en toute sécurité.

Toujours dans le but de rassurer ses clients, la fintech a adopté une politique de rémunération différente de celles de ses concurrents. En effet, elle se rémunère via des frais de commission prélevés uniquement si les placements des épargnants performent. Elle a ainsi tout à gagner à offrir des conseils qualitatifs.

Comment commencer à investir avec Mon Petit Placement ?

En somme, Mon Petit Placement constitue une véritable alternative pour faire face à l’inflation. Pour se lancer, rien de plus simple.

Rendez-vous sur le site monpetitplacement.fr ;

Cliquez sur “Je démarre” en haut à droite et remplissez le formulaire en moins de 10 minutes ;

Entrez votre adresse e-mail, un mot de passe unique et le code de réduction SIECLE, afin de profiter de 30% sur ses commissions à la performance la première année ;

; Remplissez le formulaire pour recevoir votre conseil personnalisé gratuitement et sans engagement ;

Validez votre compte si la stratégie d’investissement vous convient.

Avant de commencer à investir, il convient de garder en tête que tout placement comporte un risque financier. Il est donc indispensable de bien définir son profil d’investisseur et de mesurer les risques avant de souscrire au service. Les experts de Mon Petit Placement sont présents pour vous aiguiller dans le choix du portefeuille adéquat.

Enfin, Mon Petit Placement est sans engagement. De ce fait, il est possible de retirer votre argent quand vous le souhaitez et sans frais. Voilà un avantage qui pèse dans la balance. Êtes-vous prêts à investir dans les meilleurs produits financiers dès 300 euros ?