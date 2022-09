Entre la création, l’optimisation et l’analyse, lancer une campagne publicitaire apparaît rapidement comme une mission. De nombreux outils existent pour transformer ce processus en une tâche simple, dont Balloonary. Il scanne votre site web pour créer des publicités uniques, performantes et ciblées. Il est possible de les publier sur quatre plateformes différentes.

Créer des publicités digitales en toute simplicité

Balloonary est un outil alimenté à l’intelligence artificielle (IA). Grâce à celle-ci, on peut créer facilement des publicités digitales qui convertissent. Pour y parvenir, il faut suivre certaines étapes clés. Tout d’abord, il faut copier et coller l’URL de son site web sur la page d’accueil de la plateforme et cliquer sur “Scan website”. Il est aussi demandé d’indiquer le nom de son entreprise et son activité : conseils en communication, production de musique, vente de produits de beauté… Plus la description est détaillée, meilleures seront les suggestions de publicités.

Ensuite, il est nécessaire de choisir la plateforme sur laquelle seront publiées les publicités : Google, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Grâce à toutes ces informations et à son intelligence artificielle, Balloonary propose une liste bien fournie de titres, de descriptions et de mots-clés à utiliser pour ses annonces. L’outil s’occupe même de choisir l’emplacement le plus adapté. Pour Facebook, Instagram et LinkedIn, on peut importer une photo que le logiciel a importée de notre site web, ou utiliser les images libres de droit sélectionnées grâce à l’IA. Bien entendu, des templates sont mis à disposition pour plus de simplicité.

Une fois que l’on a sélectionné toutes nos préférences, il suffit de choisir la zone géographique dans laquelle on souhaite diffuser la publicité et d’indiquer le budget alloué. Une estimation du nombre d’impressions est ensuite donnée. Tout est alors en place pour publier les annonces digitales qui sont, elles, optimisées.

Pour vous permettre de profiter de tous ces avantages, la marketplace AppSumo vous propose une offre limitée. Pour 69 dollars au lieu de 348 dollars, il est possible de créer dix publicités actives pour une seule marque. Balloonary ne prend pas de commission. Deux autres licences sont disponibles pour concevoir davantage d’annonces. Attention, l’outil n’est accessible qu’en anglais.

