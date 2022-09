Aujourd’hui, LinkedIn compte plus de 830 millions de membres et 58 millions de pages d'entreprise. Cela fait du réseau social une pierre angulaire de toute stratégie marketing B2B. Ses options publicitaires permettent de développer la notoriété de sa société et de trouver de nouveaux clients. Cela requiert toutefois de bien maîtriser les rouages du réseau social.

Le jeudi 13 octobre à 17h, HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client, vous invite à découvrir les meilleures pratiques pour toucher et engager une audience de qualité. Lors de ce webinar, deux intervenants de LinkedIn seront présents pour discuter ciblage et stratégie marketing.

Maîtriser le ciblage d’audience sur LinkedIn

Le ciblage est au cœur de toute stratégie publicitaire. C’est celui-ci qui permet de faire passer le bon message à la personne adéquate, et surtout, au moment le plus opportun. L’avantage, c’est que LinkedIn propose des fonctionnalités de ciblage d’audience avancées. Il peut se faire en fonction de multiples critères comme le secteur d’activité, la formation, les centres d’intérêt ou encore le lieu. Il est même possible de cibler les utilisateurs selon la taille de leur entreprise ou les revenus de cette dernière. En somme, les possibilités sont multiples.

Pour vous aider à vous y retrouver dans les nombreuses options proposées par le réseau social professionnel, trois intervenants seront présents. Sebastian Ferreira, Customer Success Manager chez HubSpot, sera accompagné d’Estelle Harmand, Client Solution Manager et Hugo Welter, Senior Sales Account Executive chez LinkedIn. Les experts reviendront sur le fonctionnement du ciblage de la plateforme, qui doit être maîtrisé pour parvenir à atteindre et à engager une audience de qualité.

Mieux gérer ses campagnes sur LinkedIn Ads

Au cours de cet événement en ligne, vous découvrirez les bonnes pratiques à adopter pour bien cibler vos prospects et développer votre audience. Cela implique notamment de s’appuyer sur des données fiables et de s’armer d’une plateforme comme celle de HubSpot. Les intervenants expliqueront comment ses fonctionnalités peuvent vous aider à mieux gérer vos campagnes sur LinkedIn Ads.

Ils reviendront aussi sur les outils de marketing analytics proposés, permettant de mesurer efficacement les résultats de ses publicités et leur impact. Il s’agit d’une étape essentielle pour définir les actions à ajuster et les stratégies à mettre en place. Cibler une audience de qualité implique nécessairement de réaliser des reportings réguliers.

Lors de ce webinar, une démonstration des fonctionnalités principales de la plateforme de HubSpot sera réalisée. Cela vous permettra de prendre connaissance des solutions existantes pour améliorer la gestion de vos campagnes depuis la régie publicitaire de LinkedIn.

La webconférence du 13 octobre est une opportunité de comprendre :

Comment utiliser le ciblage de LinkedIn ;

Comment ajouter vos données pour améliorer la pertinence de vos campagnes ;

Les bonnes pratiques pour atteindre et engager une audience de qualité ;

Comment mesurer les résultats et optimiser votre reporting.

À l’issue de cet événement, vous aurez toutes les clés en main pour créer une stratégie de ciblage marketing performante sur LinkedIn. Pour toutes les découvrir et obtenir les précieux conseils des trois experts, inscrivez-vous dès maintenant.