Pour conquérir de nouveaux clients, les retailers ont besoin d'optimiser la rentabilité de leurs actions marketing. Cela demande d'envoyer à la personne adéquate le bon message, au moment opportun, et sur le canal idéal. Pour y parvenir et réussir à prospecter efficacement, il faut parfaitement connaître sa cible. Pour les réseaux d’enseignes, un défi supplémentaire s’ajoute, car le client d’un premier magasin n’aura pas nécessairement le même profil que celui du second.

Pour prospecter efficacement au niveau local, avec un bon niveau de granularité au secteur géographique, il est primordial de s’appuyer sur les données.

Retail : Comprendre l’importance de la connaissance client

Au sens large, la connaissance client représente l’ensemble des informations que détient une entreprise sur ses clients. Il s’agit de données concrètes comme leurs coordonnées, leurs habitudes de consommation, les canaux de communication qu’ils utilisent ou encore l’historique des échanges avec la société.

Ce sont grâce à toutes ces données qu’une enseigne parvient à mieux connaître sa clientèle. Sans cela, il est difficile d’adopter une approche personnalisée. Cela l’est tout autant de créer des parcours clients adaptés et de proposer des offres adéquates.

Pour cette raison, la connaissance client est la clé de voûte de toute stratégie marketing et service client. Au cours de ce webinar, Philippe Turco, Consultant Grands Comptes et Robin Dumont, Chef de produit au sein du Groupe Idaia, reviendront sur les enjeux de la connaissance client.

Les deux spécialistes retraceront toutes les étapes à suivre pour obtenir des informations qualitatives sur votre clientèle. Cela passe nécessairement par un audit complet de votre base de données. Ils vous dévoileront les actions à mettre en place pour requalifier cette dernière, comme le dédoublonnage ou l’enrichissement de données. L’adoption de nouveaux outils sera aussi nécessaire.

Maîtriser la data pour les enseignes

La data, et plus précisément l’analyse et l’exploitation de celle-ci, constitue donc un avantage compétitif majeur pour prospecter localement. Lors de cet événement en ligne, les deux experts du Groupe Idaia vous expliqueront comment le faire sur des profils look-alike. Pour rappel, il s’agit d’une cible qui se caractérise par sa similitude avec sa clientèle actuelle.

Robin Dumont vous dévoilera comment prospecter en local sur ces profils depuis la plateforme marketing market&send. Cette dernière permet non seulement de cibler des prospects B2B ou B2C ultra-qualifiés grâce à des critères fins, mais aussi de leur adresser des communications pertinentes.

Toutes les bonnes pratiques à adopter seront déroulées, la première étant de constituer un fichier de prospection look-alike. Le but est d’avoir une vue d’ensemble de ces potentiels prospects. L’intervenant expliquera comment les cibler avec des données externes (pour élargir son ciblage et sa base prospect). Il reviendra aussi sur le ciblage de profil type par informations démographiques : âge, niveau de revenu ou encore distance autour d’un point de vente.

Le webinar organisé par le Groupe Idaia est un rendez-vous à ne pas manquer pour toute enseigne ou force de vente qui souhaite approfondir sa connaissance client. Le but est de vous aider à prospecter plus efficacement en local. La data s’avère indispensable pour y arriver.

